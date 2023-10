10-latek z Polski w światowej czołówce kartingowej. To szkoła kierowców F1

Jest sobota dziewiąta rano. Parking i okoliczne drogi przy niewielkim torze wyścigowym położonym na peryferiach Mediolanu mimo weekendu i wczesnej pory są szczelnie zastawione samochodami. Wchodząc na tor rozstawiona na nim infrastruktura, namioty i ilość osób sugerują co najmniej jakieś wyższej klasy zawody. Mało kto spodziewa się, że tak wyglądają Mistrzostwach Włoch i międzynarodowej serii kartingowej WSK. To seria uznawana przez ekspertów za najsilniejszą i najbardziej wymagającą ligę kartingową na świecie. Kolebka przyszłych kierowców Formuły 1. Jeżdżą tu dzieciaki, które mają po sześć czy 10 lat. Jednym z najbardziej wyróżniających się i takich, o których zrobi się z pewnością głośno jest Leonardo Górski.

Reklama

Reklama

Urodzony w Wielkiej Brytanii młody Polak rozpoczął swoją karierę w 2019 roku. W pierwszym sezonie rywalizował w serii Super One, która jest najważniejszą serią kartingową w Anglii. To tu zaczynali tacy kierowcy jak Lewis Hamilton, Jenson Button czy David Coulthard. Leo w wieku zaledwie 6 lat wygrał puchar Open Series. Rok później startował w Mistrzostwach Hiszpanii, gdzie dwukrotnie stawał na podium (2. i 3. miejsce). W tym roku jest kierowcą renomowanego włoskiego zespołu Baby Race, który jest swego rodzaju włoską akademią kartingu i skupia młodych zawodników z całego świata. Tu młody Polak zdobył tytuł Mistrza WSK Open Series 2023. Pomimo ogromnej konkurencji i wielkich nazwisk, polski zawodnik wyróżnia się na tle konkurencji, osiągane wyniki mówią same za siebie. Również inżynierowie zespołu przyznają, że Leo ponadprzeciętnie „czuje” karta, jest zmotywowany i nieprzeciętnie szybki. Swoją prędkość udowadnia szczególnie w trudnych warunkach, a w czasie deszczu nie daje szans rywalom. Czy nie brzmi to znajomo dla fanów Formuły 1?

Leonardo Górski z tatą archiwum rodzinne

Walka o setne sekundy

Jak zacięta rywalizacja panuje wśród tych dzieciaków widać chociażby po tym, że ostatni wyścig w Neapolu, Leo wygrał różnicą zaledwie 0,001 sekundy! Karty, którymi ściga się Leo wyposażone w silniki o pojemności 60 cm3. Mają wyczynowe dwusuwowe jednostki napędowe, chłodzone powietrzem i kręcą się do 14 000 obr/min. Żywotność takiego silnika szacowana jest zaledwie na 10 motogodzin. Rama, daje bardzo szerokie spektrum ustawień geometrii kół, a napęd przenoszony jest przez bezstopniową przekładnię za pomocą zębatki. Oś pozbawiona jest mechanizmu różnicowego, co wymusza używanie różnych rodzajów osi, o różnym poziomie sztywności w zależności od toru i warunków atmosferycznych. Kart tej kategorii porusza się po torze z prędkością blisko 120 km/h. W czasie wyścigu, jednocześnie na torze rywalizuje 35 zawodników i każdy z nich chce wygrać! Poziom profesjonalizmu widać w każdym aspekcie rywalizacji. Przygotowanie i obsługa kartów jest porównywalna z najbardziej znanymi cyklami wyścigowymi świata. Kierowcy pomimo młodego wieku nauczeni są pracy z inżynierem wyścigowym, potrafią analizować swoje przejazdy, dają uwagi dotyczące ustawień karta.