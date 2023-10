A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem będzie poszerzona o dodatkowe pasy ruchu

Poszerzenie autostrady będzie polegało na dobudowaniu trzeciego i czwartego pasa ruchu na odcinkach pomiędzy węzłem Murckowska i węzłem Byczyna oraz od węzła Byczyna do węzła Balice. W sumie rozbudowa trasy obejmie 60 km. Ujawnione właśnie plany resortu nie oznaczają jednak, że prace budowlane przy autostradzie rozpoczną się od zaraz. Jeszcze do 2027 r. koncesyjny odcinek A4 będzie zarządzany przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska (SAM). Dopiero po tym okresie trasę przejmie Skarb Państwa. Resort infrastruktury tłumaczy, że w związku z przewidywanym wzrostem natężenia ruchu, w krótkim czasie dochodzącym nawet do 70 tys. pojazdów na dobę, konieczne jest zwiększenie funkcjonalności i przepustowości tego fragmentu A4. - Rozpoczynamy proces, który doprowadzi nas do rozbudowy autostrady A4 między Krakowem a Katowicami. Dzisiejsza decyzja oznacza, że za kilka lat będziemy mogli przystąpić do prac w terenie — zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zatwierdzenie programów inwestycyjnych pozwoli na przygotowanie dokumentacji projektowej nie tylko dla rozbudowy jezdni, ale także przebudowy węzłów, obiektów inżynierskich, budowy lub rozbudowy Miejsc Obsługi Podróżnych, a także rozbiórki infrastruktury do poboru opłat. Już wcześniej rząd zapowiedział, że na odcinku Katowice – Kraków zlikwidowany zostanie pobór opłat.

Na pierwszym odcinku od Murckowskiej do węzła Byczyna o długości 25 km, prócz dobudowy nowych pasów trzeba będzie rozbudować 4 węzły drogowe: Mysłowice, Brzęczkowice, Jeleń, Byczyna, a także przebudować 36 obiektów inżynierskich i zbudować 8 nowych. W ramach inwestycji planowana jest budowa miejsca obsługi podróżnych Giszowiec/Janów. Z kolei na prawie 35-kilometrowym odcinku od Byczyny do Balic konieczne jest rozbudowanie 3 węzłów: Balin, Chrzanów, Rudno, przebudowanie 42 obiektów inżynierskich, a także rozbudowanie dwóch MOP-ów: Aleksandrowice/Morawica oraz Rudno/Grojec. Rozbudowa A4 na odcinku Kraków – Katowice jest zaplanowana do realizacji w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, który zakłada poszerzenie A4 na długości od Wrocławia do Tarnowa.

Planowana inwestycja, choć radykalnie poprawi przepustowość trasy, w czasie budowy mocno utrudni ruch pojazdów. Już teraz kierowcy jadący koncesyjnym odcinkiem muszą uzbroić się w cierpliwość ze względu na remonty nawierzchni autostrady realizowane w ramach umowy koncesyjnej, które rozpoczęły się w ubiegłym miesiącu. Prace prowadzone sukcesywnie na kilkukilometrowych odcinkach potrwają do 2026 r. SAM tłumaczy, że właściwe utrzymanie trasy wynika z umowy koncesyjnej. - Zgodnie z nimi koncesjonariusz ma obowiązek przekazać autostradę stronie publicznej w 2027 roku w doskonałym stanie technicznym, nie wymagającym remontów i modernizacji przez kolejne lata – poinformował koncesjonariusz. Trwają także prace na węzłach autostradowych.