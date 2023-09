Autostrada Wielkopolska po raz kolejny podnosi opłaty za przejazd na A2

Francuzi będą zarządzać A2

Meridiam to francuski fundusz specjalizujący się w przedsięwzięciach infrastrukturalnych, inwestujący w długoterminowe przedsięwzięcia na stabilnych gospodarczo rynkach. Dołączył do AWSA w 2008 roku, gdy spółka negocjowała z bankami kredytowanie budowy 106-kilometrowego odcinka Nowy Tomyśl - Świecko. Jego obecność w strukturze właścicielskiej miała wtedy pozwolić na lepsze dopasowanie jej do planów i potrzeb autostradowej spółki. Utworzona w listopadzie 1992 r. AWSA była odpowiedzialna za budowę i eksploatację 146-kilometrowego fragmentu autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin, który kosztował 875 mln euro i został wybudowany wyłącznie ze środków prywatnych oraz kredytów - bez pieniędzy z budżetu państwa. Włączanie do ruchu poszczególnych trzech odcinków miało miejsce w latach: 2002 (Września – Konin), 2003 (Poznań – Września) i 2004 (Nowy Tomyśl – Poznań). Natomiast AWSA II, powołana w lutym 2009 r., budowała i eksploatowała autostradę A2 pomiędzy Świeckiem i Nowym Tomyślem. Oddano ją do użytku pod koniec 2011 r. Całkowity koszt realizacji tego projektu wyniósł ponad 1,5 mld euro. Inwestycję finansowano z trzech źródeł: kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), kredytów udzielonych przez 11 zagranicznych i polskich banków komercyjnych oraz środków własnych koncesjonariusza. Kredyt z EBI o wartości 1 mld euro był pierwszym tak wysokim zaangażowaniem tej instytucji finansowej w projekt infrastrukturalny w Polsce.