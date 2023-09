Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) polega na wyliczeniu średniej prędkości na podstawie czasu przejazdu konkretnego odcinka drogi. Systemy tego typu zamontowane są np. w tunelu na Zakopiance, w tunelu w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy czy też na autostradzie A4, na odcinku Kąty Wrocławskie-Kostomłoty. Na tym ostatnim wystawiono w ciągu miesiąca ponad 100 tysięcy mandatów.

Nic więc dziwnego, że GITD planuje rozbudowę odcinkowej kontroli prędkości na kolejnych autostradach. Za niedługo taki system ma zostać zamontowany na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim – dokładnie między Koninem a Kołem gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 140 km/h. To nie koniec. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości pojawi się na drodze ekspresowej S11 między węzłami Poznań Ławica i Tarnowo Podgórne gdzie można się poruszać z prędkością 120 km/h.

Póki co termin zabudowania kamer OPP wyznaczony jest na listopad 2023 roku. (a na pewno do końca bieżącego roku). Termin oddania ich do użytku zależy od prac związanych z zakładaniem przyłącza energetycznego. Tylko do końca tego roku GITD zainstaluje 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. W sumie będzie 74 OPP, które obejmą 400 km dróg.