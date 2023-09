IAA Mobility w Monachium: Niemcy, Chińczycy, Tesla i reszta świata

Dni otwarte dla publiczności, to 5-10 września. Za „dobrych czasów”, kiedy doroczne salony samochodowe były wielkim wydarzeniem wystawy trwały po tydzień do nawet dwóch tygodni. Nazwa została zmieniona z Frankfurt Motor Show na IAA Mobility. Nie obejdzie się też bez protestów ekologów, którzy zapowiedzieli swoją silną obecność w stolicy Bawarii. Lista obecności będzie krótsza, niż nieobecnych. Z pokazania się w Monachium zrezygnowali Japończycy, a Francuzi będą w ilości śladowej. Wietnamski VinFast, który niedawno zrobił wielkie zamieszanie na giełdach światowych wycofał się z monachijskiej wystawy, bo szefostwo uznało, że nie jest jeszcze gotowy do wejścia na europejski rynek. Ciekawostką będzie pojawienie się Tesli, bo jak dotychczas marka Elona Muska tylko sporadycznie pojawiała się na wystawach samochodowych.



Reklama

vinfast- Szykują się naprawdę interesujące wydarzenia. Liczba chińskich wystawców będzie dwukrotnie większa, niż dwa lata temu. Silni europejscy producenci muszą naprawdę się wysilić, żeby zabłysnąć - mówi Christian Hochfeld, prezes Agora Verkersvende, firmy konsultingowej z rynku elektryków. I wskazuje, że tak naprawdę, to Chińczycy są teraz najsilniejsi w technologiach produkcji baterii, cyfryzacji i automatyzacji produkcji. Mają także znacznie łatwiejszy dostęp do surowców, podczas gdy ich zachodnia konkurencja jest uzależniona od łańcuchów dostaw, które swój początek mają najczęściej właśnie w Chinach, a dodatkowo jeszcze europejscy producenci borykają się z wysokimi cenami energii oraz brakiem wykwalifikowanej siły roboczej. - W Chinach, jak w soczewce skupia się dzisiaj cała transformacja. Elektryfikacja i digitalizacja są tam już znacznie bardziej zaawansowane, niż w Europie. A konkurencja krajowych producentów na tamtejszym rynku wyjątkowo zażarta. Zagraniczni producenci będą się musieli naprawdę bardzo postarać, żeby tam znaleźć sobie miejsce. Nie mówiąc o tym, że Chińczycy coraz odważniej wchodzą do Europy - mówi Christian Hochfeld.

Grupa Volkswagena z licznymi nowościami

Do Monachium w poniedziałek 4 września przyjedzie kanclerz Olaf Scholz, aby podkreślić, że motoryzacja jest dla Niemców bardzo ważna. Co tam zobaczy? Na stoisku Volkswagena będzie mógł wsiąść do nowego Passata 9. generacji. Jest to wydłużony model kombi z większą ilością miejsca na bagaże. To auto, razem z najnowszą wersją Skody Superb będzie produkowane w tej samej fabryce Grupy VW pod Bratysławą. Nie będzie Seata, ale zastąpi go Cupra, która pokaże Tavascana, czyli pierwszego elektrycznego SUV-a, produkowanego na takiej samej płycie co Volkswagen ID4 i Audi Q4E-tron oraz zupełnie nowy model. Ciekawostką będzie też Formentor VZ5 BAT w wersji limitowanej. Audi pokaże koncepcyjnego Q6 E-trona.