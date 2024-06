Mercedes-AMG PureSpeed Concept: Nawet Lewis Hamilton oniemiał z wrażenia

Lewis Hamilton i George Russel. Co ich łączy? Oczywiście obydwaj są kierowcami fabrycznymi teamu Mercedesa w Formule 1. I obydwaj nie mogli oderwać wzroku od Mercedesa-AMG PureSpeed Concept, gdy ten unikatowy samochód został zaprezentowany przed Grand Prix Monako. Owszem, forma prezentacji była atrakcyjna - wóz pokazano na pontonie pływającym w monakijskim porcie. Ale za efekt „wow” odpowiada tu głównie sam PureSpeed. Wystarczy na niego spojrzeć. Czym dokładnie jest ten samochód? To unikatowy projekt, nawiązujący do tradycji wyścigowych marki i do jej obecnych sukcesów w F1. Otwarte, dwumiejscowe nadwozie z niezwykle długą maską nie ma szyb. Zastąpiono je owiewkami i pałąkami bezpieczeństwa, ale priorytetem było zapewnienie jak najszerszego pola widzenia. Nie brakuje elementów z włókna węglowego, a tylne felgi zostały osłonięte, by poprawić aerodynamikę. O odpowiedni przepływ powietrza zadbano także w przypadku hamulców - to z tej kwestii wynika zastosowanie otwartej formy przednich osłon. Z kolei małe owiewki umieszczone z przodu i po bokach kierują strumień wiatru nad kokpit.

Mercedes-AMG PureSpeed Concept mat. prasowe

Kolorystyka nawiązuje do historii - na czerwono pomalowano Mercedesa, który zwyciężył w wyścigu Targa Florio na Sycyli w 1924 r. Ówcześnie niemieckie pojazdy malowano zwykle na biało - czerwone barwy były zarezerwowane dla aut włoskich. Fortel z pokryciem Mercedesa czerwonym lakierem miał zniechęcić lokalnych kibiców do utrudniania jazdy Niemcom. Udało się. Do tego samego wyścigu nawiązuje numer 10 widoczny na błotnikach. Z kolei elementy w kabinie mają kojarzyć się z SLR-em, którym Moss i Jenkinson wygrali Mille Miglia w 1955 r. W zestawie z autem stworzono dwa aerodynamiczne kaski, a czas mierzy umieszczony na kokpicie zegarek sygnowany przez znaną firmę IWC Schaffhausen.