Oto najszybsze produkcyjne auto w dziejach AMG. Mercedes-AMG GT63 S E Performance to hybryda

GT63 da się nawet jechać, korzystając tylko z jednego pedału. Po zdjęciu nogi z gazu auto jest w stanie zatrzymać się do zera. W wyposażeniu topowego AMG nie zabrakło m.in. aktywnego zawieszenia AMG Magic Ride, hamulców ceramicznych czy skrętnej tylnej osi. Moc na koła przenosi dziewięciobiegowa skrzynia automatyczna z dwoma sprzęgłami. W środku, tradycyjnie dla tego modelu, mamy do czynienia z układem 2+2. Z tyłu mogą usiąść dzieci, choć lepiej będzie traktować małe, tylne siedzenia jako dodatkowe miejsce na mały bagaż.

Mercedes-AMG GT63 S E-Performance mat. prasowe

Coupe Mercedesa z silnikiem o mocy 816 KM startuje z ceną 1 135 910 zł

GT63 S E-Performance ma tylko dwa problemy. Jeden to wysoka masa własna. Już standardowa wersja z V8 waży niemal 1900 kg. Tutaj trzeba dodać do tego jeszcze 300 kg. Drugi problem to cena — 1 135 910 zł. To jeden z najdroższych Mercedesów jakie można kupić. Choć potencjalni klienci raczej niespecjalnie się tym martwią. Po prostu ich stać i chcą mieć to, co najlepsze i raczej nie wybiorą hybrydy ze względu na to, że jest bardziej przyjazna dla środowiska. Chodzi o osiągi. „Jeżdżę najszybszym produkcyjnym AMG” - to brzmi dumnie. Potem trzeba jeszcze tylko zapamiętać nazwę w całości…

Mercedes-AMG GT63 S E-Performance mat. prasowe

