• Przełomowy wyrok NSA ws. wyboru formy opodatkowania • Jak liczyć limit kosztów od aut w leasingu? Wskazał sąd • Kto skorzysta z kasowego PIT? • Ważne stanowisko ws. ulgi B+R • Czy mąż rozliczy w firmie odsetki od kredytu zaciągniętego z żoną? • Ekspozycja towarów i degustacja - czy to można wrzucić w koszty? • Składka zdrowotna do zmiany. Co proponuje rząd • Pomysły na zachętę do zawierania ugód • Ważne terminy na ten tydzień