W pełni zatankowany samochód. To dlatego, że szybciej powietrze zejdzie z kół niż wodór ze zbiorników iX5 Hydrogen. Są one wykonane z kompozytu wzmocnionego włóknem węglowym z nieprzepuszczalną wewnętrzną powłoką, która sprawia, że wodór pozostaje w zbiornikach. To coś innego niż kriogeniczne zbiorniki na ciekły wodór schłodzone do minus 252 stopni Celsjusza, używane w przeszłości. W nich ciekły wodór powoli się ogrzewał i przekształcał w gaz, co zwiększało ciśnienie. Aby zapobiec zbyt dużemu wzrostowi, zawór spustowy uwalniał wodór w kontrolowany sposób – w efekcie mogły być one puste po dwóch lub więcej tygodniach. Dlatego jeśli ktoś zostawił BMW 7 Hydrogen (napędzane benzyną premium lub ciekłym wodorem) sprzed prawie 20 lat na dłuższy okres, wróciłby do pustych zbiorników wodoru i jechałby do domu na benzynie. Dziś wodór jest już sprężonym gazem, a zbiorniki są szczelne, tak że nie traci się wodoru, nawet jeśli samochód jest zaparkowany przez dłuższy czas.

BMW iX5 Hydrogen Concept mat. prasowe

Wróćmy do współczesności. Czyżby uczeń przerósł mistrza?

Nie nazwałbym BMW „uczniem”. Współpracujemy z Toyotą na równych zasadach i wymieniamy się wiedzą na wszystkich poziomach. Toyota jest dobra w technologii ogniw paliwowych i opracowała wysokowydajne ogniwa paliwowe. My mamy wiele lat doświadczenia w technologii wodorowej, jesteśmy dobrzy w projektowaniu systemów, zwłaszcza układów napędowych jako całości. W przyszłości chcemy np. zintegrować więcej zbiorników H2, ale o mniejszej średnicy tak, żebyśmy mogli umieścić je w przestrzeni, w której znajduje się bateria w samochodzie elektrycznym. To pozwoli nam na elastyczność na linii produkcyjnej, niezależnie od tego, czy zamontujemy baterię czy zbiorniki wodoru z podobnymi mocowaniami. Następnie musimy tylko dodać układ ogniw paliwowych z przodu, aby stworzyć samochód z ogniwami paliwowymi. Takie rozwiązanie uczyni produkcję elastyczną i dostosowującą się do zapotrzebowania klientów, a elastyczność jest naszym priorytetem. Widzimy układy napędowe wodorowe jako doskonałe uzupełnienie naszych bateryjnych samochodów elektrycznych.

Wodorowego iX5 nie da się kupić ani wynająć. Powstało mniej niż 100 sztuk składanych ręcznie. Ile takie auto musiałoby kosztować, by zwróciły się koszty produkcji?



Nie mogę podać ceny właśnie dlatego, że iX5 Hydrogen jest przeznaczone do testów a nie na sprzedaż. Na początku każda nowa technologia jest kosztowna. Dopiero masowa produkcja sprawia, że staje się tańsza. Szacujemy, że w ciągu dekady technologia ogniw paliwowych stanie się znacząco tańsza, podobnie jak baterie litowo-jonowe. Pojawi się efekt skali, ponieważ technologia ogniw paliwowych jest praktycznie taka sama we wszystkich zastosowaniach, w samochodach, furgonetkach, ciężarówkach, autobusach, nawet samolotach i systemach stacjonarnych.