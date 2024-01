Tak, to nasza mała siostrzyczka…

Tyle, że ta wasza „mała siostrzyczka” ewidentnie przerosła Hyundaia. Ma więcej modeli do zaoferowania, z ofertą idzie jak burza. Czy ani trochę im pan nie zazdrości?

Inne duże grupy motoryzacyjne też mają swoich „starszych braci” i „małe siostrzyczki”. Spójrzmy na Volkswagena, gdzie jest i VW, ale są tam jeszcze i Seat i Skoda. Są rynki, na przykład Czechy, gdzie Skoda jest popularniejsza od Volkswagena. Naturalnie jednak w tej grupie liderem jest Volkswagen. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to sukces Kii bardzo mnie cieszy. Zacznijmy od tego, że tak niewiele brakowało, aby ta marka w ogóle nie przetrwała. Tak samo, jak cieszy mnie rosnąca popularność marki Genesis. Każda z naszych marek ma swoje zadania i doskonale je wypełniają. Nie zmienia to faktu, że z pewnością powinniśmy bardziej przyłożyć się do tego, aby wyraźnie oddzielić marki Hyundai i Kia, która jest raczej nastawiona na młodszą generację klientów. Hyundai natomiast powinien położyć większy nacisk na elegancję, komfort i podkreślenie, że jest to marka rodzinna. Nad tym właśnie powinniśmy bardziej się pochylić.

Jakie są pana prognozy dla rynku polskiego na 2024 rok?

Zdecydowanie wyszliśmy już ze spowolnienia spowodowanego pandemią Covid-19. Chcemy położyć nacisk na modele z silnikami hybrydowymi. W Polsce mamy za sobą rekordowy rok ze sprzedażą ok 27 tys. aut. W 2024 chcemy, żeby ten wynik był jeszcze lepszy. Najpopularniejszym modelem w Polsce jest Tucson - w 2023 sprzedaliśmy ponad 10 tys. sztuk tego modelu. W pierwszej połowie roku będzie już jego nowa wersja. To nasz najważniejszy model na polskim rynku. I nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tej premiery. Zmieni się także model i30, który jest ważnym modelem flotowym. Odświeżony zostanie także Bayon. W drugiej połowie 2024 planujemy polską premierę modelu Staria, który na razie jest dostępny na rynku niemieckim. To van, który w Polsce będzie dostępny w wersji elektrycznej. W I połowie 2024 będzie także dostępny model Santa Fe w trzech wersjach 5-, 6- i 7-osobowej z napędem HEV i PHEV. Nowością będzie także najnowszy sportowy IONIQ 5N z mocą 650 KM., którego specjalnością jest szybkie pokonywanie zakrętów. Dla mnie hybrydy nie są rozwiązaniem dla motoryzacji przyszłości, bo posiadają zarówno silniki spalinowe, jak i baterie elektryczne. To nie jest optymalne wyjście, raczej daje czas na przeczekanie transformacji na elektromobilność na takich rynkach, jak polski, gdzie naszą ambicją jest konkurowanie z j z markami japońskimi i niemieckimi. Nasze modele hybrydowe z pewnością mogą rywalizować z tym, co oferują liderzy tej kategorii napędów . I nie ukrywam, że w 2024 roku na polskim rynku z pewnością odbierzemy im część udziałów rynkowych. Zapewne jednak, kiedy elektromobilność w pełni opanuje rynek, w czołówce pojawią się jeszcze marki chińskie oraz umocni się ta wiodąca, amerykańska. Na razie jednak barierą dla rozwoju elektromobilności w Polsce pozostaje infrastruktura. 6 tysięcy stacji ładowania, to o wiele za mało, żeby kierowcy mogli czuć się bezpieczni. W takich krajach, jak Francja, Niemcy, Holandia jest ich już po ponad 100 tysięcy.

Prezes Hyundaia otrzymał w mijającym roku nagrodę za innowacyjność. Z jakich nowych rozwiązań technologicznych w Huyndaiu, wprowadzonych w 2023 roku miały największy wpływ na waszą działalność?