Priyanka Chopra Jonas wkracza do świata Bentleya w sposób, który bardziej przypomina premierę filmową niż klasyczną kampanię reklamową. Chopra Jonas – aktorka, producentka i przedsiębiorczyni o globalnym zasięgu – wnosi do marki coś, czego nie da się zaprojektować w studiu: autentyczność i własną narrację. To właśnie na niej opiera się nowa strategia komunikacyjna Bentleya. Artystka staje jednocześnie na czele odświeżonego programu ambasadorskiego.

W kampanii, zrealizowanej w formie krótkiego filmu, opowiada przed kamerą o swojej drodze zawodowej i podejściu do pracy twórczej. Zamiast klasycznego product placementu mamy subtelne tło – gdzieś pomiędzy kadrami pojawia się Bentley Continental GT, ale nie dominuje przekazu. To rather rekwizyt niż bohater.

Priyanka Chopra Jonas Foto: Materiały prasowe

Ambasadorzy zamiast celebrytów

Priyanka dołącza do grona ambasadorów, w którym znajdują się m.in. Greg Williams oraz Mai Ikuzawa – duet odpowiadający za kreatywny kierunek marki od ubiegłego roku. To nie jest przypadkowy zestaw nazwisk, lecz próba zbudowania spójnej narracji wokół designu, rzemiosła i emocji.

Luksus opowiedziany inaczej

Dorobek Priyanki Chopry Jonas obejmuje niemal 25 lat pracy w globalnym przemyśle filmowym. Jest nie tylko aktorką, ale też producentką, autorką bestsellerów „New York Timesa” i inwestorką. Równolegle angażuje się społecznie jako ambasadorka dobrej woli UNICEF.

W jej własnych słowach współpraca z Bentleyem to spotkanie wartości: rzemiosła, świadomych decyzji i szacunku dla procesu twórczego. I trudno nie zauważyć, że to właśnie ten element – proces, a nie sam produkt – staje się dziś walutą luksusu.

Bentley zmienia sposób opowiadania o sobie

Ben Whattam, dyrektor marketingu Bentley Motors, nie kryje, że marka chce odejść od klasycznej formy komunikacji. Zamiast dopracowanych, ale przewidywalnych spotów – bardziej swobodna forma, w której osobowość ambasadora gra pierwsze skrzypce.

Efekt? Kampania, która mniej przypomina reklamę samochodu, a bardziej fragment dokumentu o twórczości. A to w świecie premium może być ważniejszą zmianą niż kolejny lifting modelu.