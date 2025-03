Każdy kto dobrowolnie odejdzie z firmy, może spodziewać się odprawy w wysokości nawet do około 500 000 euro (ok. 2,01 mln zł). Taką informację podał niemiecki dziennik „Handelsblatt”, powołując się na korespondencję pochodzącą z intranetu producenta. Według tej informacji wieloletni pracownicy mogą liczyć na tak wysoką odprawę w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Handelsblatt podaje nawet dwa przykłady. 55-letni lider zespołu z 30-letnim stażem pracy i aktualną miesięczną pensją brutto wynoszącą około 9000 euro (ok. 37,7 tys. zł) mógłby liczyć na odprawę w wysokości ponad 500 000 euro. W przypadku 45-letniego pracownika biurowego, którego miesięczne wynagrodzenie brutto w Mercedesie wynosi 7500 euro i który przepracował w firmie 20 lat, odprawa wyniesie około 300 000 euro (ok. 1,2 mln zł).

Ultra wysokie odprawy tylko dla wybranych

Jednak te wysokie odprawy mogą dotyczyć tylko tych, którzy szybko podejmą decyzję. Oczekuje się, że program odpraw zostanie ukończony do marca 2026 roku, a turbo wysokie odprawy będą wypłacane tylko tym, którzy podejmą decyzję do lipca. Mercedes przy tych zwolnieniach kładzie nacisk na dobrowolny udział, ci, którzy nie chcą opuszczać firmy, nie muszą tego robić. Firma niedawno uzgodniła z radą zakładową przedłużenie o pięć lat gwarancji zatrudnienia dla około 91 000 pracowników objętych układem zbiorowej pracy w Niemczech. Co więcej, nie każdy pracownik, który rozważa odejście ze względu na wysokie wynagrodzenie będzie mógł odejść. Firma chce zatrzymać ważnych lub szczególnie wykwalifikowanych pracowników, w takim przypadku pracodawca nie składa żadnej oferty. Mercedes zamierza zredukować zatrudnienie, zwłaszcza kadrę zarządzającą. Osoby, które w związku z wymienionymi kwotami marzą o wcześniejszej emeryturze nie powinny zapominać, że odprawy podlegają w Niemczech opodatkowaniu.