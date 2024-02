Choć nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu z danych rynkowych wynika, że zajmujący drugą lokatę Volkswagen sprzedał 9,24 mln samochodów (wzrost rok do roku o ok. 10 proc.), a Toyota aż 11,23 mln aut. W przypadku Toyoty oznacza to wzrost o ponad 7 proc. rok do roku. Za zdecydowaną większość sprzedaży (8,6 mln samochodów) odpowiadały główne marki koncernu, czyli Toyota i Lexus, a największym rynkiem dla Toyoty były Stany Zjednoczone (2,6 mln aut).

Volkswagen numerem dwa, Kia na trzecim miejscu

Na trzecim miejscu w roku 2023 uplasował się koncern Hyundai/Kia z łączną sprzedażą na poziomie 7,32 miliona pojazdów (wzrost o 6,7 procent). Niedługo poznamy też wyniki koncernów: Stellantis (w 2022 roku sprzedał 5,8 mln) aut oraz General Motors (5,9 mln aut w 2022 roku).