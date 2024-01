W czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z dokumentu, który wyciekł, dowiadujemy się, że największa partia w Europie chce zmodyfikować zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Euractiv dotarł do kopii manifestu Europejskiej Partii Ludowej (EPP), w którym ugrupowanie sprzeciwia się zakazowi stosowania silników spalinowych od 2035 r. Partia ostrzega przed „efektem Hawany”, który spowoduje, że Europejczycy przez dziesięciolecia będą jeździć starymi samochodami napędzanymi silnikami spalinowymi. Stanowisko to wpisuje się w otwarte na nowe technologię podejście do dekarbonizacji.

EPL oczekuje kompromisów w zakazie sprzedaży aut z silnikiem spalinowym

Jeśli doniesienia zostaną potwierdzone deklaracja partii niesie ze sobą istotne implikacje, gdyż największa grupa w Parlamencie Europejskim wyrazi zamiar ponownego rozważenia zatwierdzonego już ustawodawstwa. W marcu ubiegłego roku Niemcy i Unia Europejska osiągnęły kompromis w sprawie zakazu obowiązującego od 2035 r. Po tej dacie producenci samochodów mogą sprzedawać pojazdy z silnikiem spalinowym pod warunkiem, że będzie zasilany neutralnym pod względem emisji CO2 e-paliwem. To kolejny głos, który podkreśla, że choć kierunek zmian jest właściwy to przyjęte założenia dotyczące silników spalinowych są zbyt wymagające dla przemysłu i obywateli.

