W okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. z Niemiec wyeksportowano 520 tys. samochodów elektrycznych o wartości 23,9 mld euro. Eksport tych modeli wzrósł wolumenowo ponad dwukrotnie (+103,9 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (255 000 sztuk o wartości 12,0 miliardów euro). Najważniejszym odbiorcą samochodów elektrycznych w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy była Belgia (73 tys. szt.), następnie Holandia (72 tys. szt.) i Wielka Brytania (71 tys. szt.). Do Stanów Zjednoczonych wyeksportowano 51 000 samochodów elektrycznych.

Eksport modeli spalinowych nadal rośnie

Nawet jeśli udział elektrycznych aut w całkowitym eksporcie niemieckich samochodów rośnie, jednak w okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. samochody z klasycznymi silnikami spalinowymi nadal stanowiły większość niemieckiego eksportu samochodów. W tym okresie wyeksportowano 1,1 mln samochodów osobowych z silnikami spalinowymi o wartości 42,0 mld euro. W ujęciu wolumenowym było to o 9,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najważniejszymi krajami kupującymi były Stany Zjednoczone (142 000 sztuk), następnie Wielka Brytania (118 000 sztuk) i Chiny (116 000 sztuk). Natomiast eksport pojazdów hybrydowych spadł o 15,5 proc. w pierwszych ośmiu miesiącach 2023 r. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wyeksportowano 487 000 aut o wartości 20,7 miliarda euro. Głównym odbiorcą były Stany Zjednoczone z 55 000 pojazdów.

Wzrósł także import: 308 tys. samochodów elektrycznych sprowadzono za 9,8 mld euro, a jego wolumen był o 66,6 proc. większy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego od stycznia do sierpnia 2022 r. (185 tys. sztuk o wartości 5,1 mld euro). Najważniejszymi krajami-dostawcami samochodów elektrycznych były Chiny, a następnie Korea Południowa i Francja. W tym samym okresie import samochodów osobowych z silnikami spalinowymi wzrósł wolniej. W trzech najważniejszych klasach pojemnościowych samochodów wyposażonych wyłącznie w silniki spalinowe sprowadzono łącznie 768 tys. samochodów o wartości 18,6 mld euro, czyli o 11,4 proc. więcej niż w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r. W tym czasie niemiecki przemysł samochodowy sprowadził 689 tys. klasyczne silniki spalinowe o wartości 15,3 miliarda euro. Najważniejszymi krajami-dostawcami tego typu napędów były Hiszpania, Czechy i Słowacja. W przeciwieństwie do rozwoju samochodów elektrycznych i samochodów z silnikami czysto spalinowymi, import pojazdów hybrydowych spadł. W okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. zaimportowano 242 tys. pojazdów o wartości 8,3 mld euro (rok poprzedni: 336 tys. pojazdów; 10,5 mld euro). Odpowiada to ilościowemu spadkowi o 27,9 proc.