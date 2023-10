Rolls-Royce zbudowany na specjalne zamówienie właściciela winnic

Region Cinque Terre na włoskiej Riwierze to top miejsce dla miłośników wina. To właśnie z tych okolic pochodzi winiarz, który złożył zamówienie na specjalnego Rolls-Royce’a Phantoma. „Inspired by Cinque Terre” jest w kolorze błękitu liguryjskiego i ozdobiony motywami winogron wewnątrz i na zewnątrz. Projektanci uzupełnili podsufitkę światłami LED ułożonymi w kształcie zarysu Włoch. Na podsufitce znajduje się także pięć świecących gwiazd, które reprezentują każdą z pięciu wiosek tworzących Cinque Terre.

Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre mat. prasowe

Na desce rozdzielczej po stronie pasażera znalazł się obraz przedstawiający charakterystyczne kolorowe domy włoskiego regionu Cinque Terre. Obraz został początkowo naszkicowany cyfrowo, a następnie ręcznie pomalowany wodną farbą akrylową, która została pokryta wieloma warstwami bezbarwnego lakieru. Biała i niebieska skóra we wnętrzu mają stworzyć przyjemną atmosferę. Panele tylnych drzwi mają również haftowane gałązki winogron, składające się z 9215 ściegów. To nie są zwykłe ściegi. Rolls-Royce twierdzi, że winogrona mają haftowany satynowy ścieg, dzięki któremu błyszczą w świetle. Na liściach winogron znajduje się inny ścieg, który podobno zapewnia „kontrast i poprawia wrażenia dotykowe haftu”. Mało prawdopodobne, że kiedyś zobaczymy ten samochód na żywo. Wyjątkowy egzemplarz został już dostarczony do klienta i znajduje się teraz w jego – z pewnością znakomitej – kolekcji.