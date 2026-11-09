BYD pokazał w Abu Zabi Yangwanga Altiora – elektryczną limuzynę, którą chiński koncern celuje prosto w Rolls-Royce’a i Mercedesa-Maybacha. Jeszcze kilka lat temu chiński samochód za milion juanów był w Chinach ciekawostką. Dziś BYD, kojarzony w Europie głównie z przystępnymi elektrykami, prezentuje auto, którego limitowana wersja kosztuje ponad dwa razy więcej. Yangwang Altior zadebiutował wieczorem 7 listopada w hotelu Emirates Palace w Abu Zabi. To pierwsza globalna premiera marki zorganizowana poza Chinami – i wybór miejsca nie jest przypadkowy. Bliski Wschód to dla Yangwanga pierwszy rynek zagraniczny, a tydzień wcześniej, również w Abu Zabi, supersamochód Yangwang U9 Xtreme rozpędził się na zamkniętym odcinku autostrady do 503,17 km/h.

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Yangwang Altior Foto: Materiały prasowe

Wyżej niż dotąd

Yangwang to luksusowa marka BYD, wprowadzona na rynek w 2023 r. W ofercie ma terenowego U8, który w sytuacji awaryjnej potrafi utrzymać się na wodzie, supersamochód U9 i sedana U7. Altior stanie ponad nimi wszystkimi. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego „wyższy”. Na rynku chińskim auto nazywa się Dingyao – od „ding”, starożytnego naczynia rytualnego z brązu, i znaku oznaczającego blask.

To właśnie naczynie ding, a nie żaden brytyjski wzorzec, ma być według producenta punktem wyjścia dla stylistyki, nad którą pracowano trzy lata. Trudno jednak nie widzieć w Altiorze odpowiedzi na Rolls-Royce’a. Skojarzenie budzą krótki przedni zwis, niemal pionowa, mocno chromowana ściana przodu, długa maska i tylne drzwi otwierane do tyłu. Przednie otwierają się pod kątem do 80 stopni, tylne – do 90. W drzwiach schowano parasole – patent dobrze znany klientom z Goodwood – tyle, że tu ich rączki nawiązują do Pawilonu Modlitwy o Urodzaj w pekińskiej Świątyni Nieba.

Atrakcją jest też przód. Na środku osłony chłodnicy umieszczono emblemat inspirowany pismem z chińskich kości wróżebnych, a gdy właściciel podchodzi do auta, dwanaście elementów świetlnych obraca się i zapala kolejno od krawędzi ku środkowi.

Yangwang Altior Foto: Materiały prasowe

Dłuższy od Ghosta, krótszy od Phantoma

Altior mierzy 560 cm długości, 203 cm szerokości i 159 cm wysokości, a rozstaw osi wynosi 350 cm. Dla porównania Rolls-Royce Ghost ma 554 cm długości i 329 cm rozstawu osi. Wersja Ghost Extended jest wprawdzie dłuższa (572 cm), ale i ona ma mniejszy rozstaw osi (346 cm) niż chińska limuzyna. Przewagę zachowuje dopiero Phantom – 576 cm długości i 355 cm między osiami. Konkurencyjny chiński Maextro S800, budowany wspólnie przez Huawei i JAC, ma 5480 mm.

Auto stoi na 21-calowych kołach – do wyboru są trzy wzory, w tym wariant z pełnymi osłonami – i oponach 275/45 o obniżonym poziomie hałasu toczenia.

Yangwang Altior Foto: Materiały prasowe

Jadeit, jedwab i młoteczki

Najwięcej dzieje się w środku. Nawiewy ozdobiono żółtym jadeitem hetiańskim, kamieniem o szczególnym znaczeniu w chińskiej tradycji, a pokrętła są ręcznie polerowane. Tapicerkę zdobi tradycyjny haft z Suzhou – hafciarki rozdzielały jedwabne nici, by uzyskać płynny motyw chmur – zestawiony z perforacjami układającymi się w geometryczny, tradycyjny ornament „grzmotu”. Do tego skóra semianilinowa, dywaniki z czystej wełny i naturalne drewno.

Na elementach sterowania w 11 miejscach rozmieszczono 48 ozdobnych detali, a ich kształt poprawiano ponad 30 razy, sprawdzając, jak odbijają światło. Przełączniki wykonano z metalu. Podczas prac rozwojowych zespół opukiwał je niewielkimi młoteczkami, porównując dźwięk – to anegdota, którą BYD chętnie powtarza, bo dobrze pokazuje, do kogo adresuje to auto.

Samochód dla tego, kto siedzi z tyłu

Altior zaprezentowany w Abu Zabi jest czteromiejscowy (według doniesień ma do niego dołączyć wersja pięciomiejscowa). Kabinę zaprojektowano symetrycznie wokół osi biegnącej od przedniego ekranu do konsoli między tylnymi fotelami. Z tyłu jest 1209 mm miejsca na nogi i 354 mm przestrzeni przed kolanami. Fotele, wzorowane na fotelach w pierwszej klasie samolotu, rozkładają się do pozycji „zerowej grawitacji”, mają podnóżki i funkcję masażu mechanicznego z czterema kulistymi głowicami. Pasażer siedzący za przednim fotelem może go złożyć jednym przyciskiem, żeby mieć więcej miejsca i lepszy widok.

Jeden przycisk uruchamia też tryb relaksu. Oparcia się odchylają, podnóżki unoszą, rolety zasuwają, a oświetlenie przygasa. Z podsufitki wysuwa się ekran o przekątnej 21,4 cala, na którym można też prowadzić wideokonferencje. Lodówki są dwie – przednia i tylna, która ma 5,5 l pojemności i potrafi także podgrzewać. Nagłośnienie Dynaudio Platinum Evidence ma 39 głośników, a wysokotonowe po uruchomieniu auta obracają się i unoszą. Bagażnik mieści 532 litry.

Yangwang Altior Foto: Materiały prasowe

Technika znana z U8, dane techniczne – nieznane

Auto zbudowano na platformie z czterema silnikami elektrycznymi – po jednym na każde koło. System może zmieniać moment obrotowy na poszczególnych kołach ponad 100 razy na sekundę. Producent zapewnia, że to pozwala utrzymać tor jazdy nawet po przebiciu opony przy dużej prędkości, a także obrócić auto w miejscu jak czołg – co przy 5,6 m długości może się przydać w ciasnym garażu.

Altior dostał też awaryjny tryb pływania. W modelu U8 działa on tak, że po wjechaniu do zbyt głębokiej wody samochód zamyka okna, podnosi zawieszenie i może przez około pół godziny utrzymywać się na powierzchni, poruszając się z prędkością kilku km/h. Szczegółów dla limuzyny BYD nie podał.

Za komfort odpowiada nowa generacja w pełni aktywnego zawieszenia DiSus, które skanuje drogę przed autem i z wyprzedzeniem przygotowuje się na nierówności oraz ogranicza przechyły w zakrętach. Kierowcę wspiera system God’s Eye A, który potrafi m.in. prowadzić auto po autostradzie i w mieście po trasie wyznaczonej przez nawigację oraz samodzielnie parkować.

Najmniej wiadomo o tym, co dla elektryka najważniejsze. Altior korzysta z akumulatora Blade drugiej generacji i ma przejechać ponad 1000 km według chińskiej procedury CLTC – znacznie łagodniejszej niż europejska WLTP, więc realny zasięg będzie wyraźnie niższy. Auto obsługuje superszybkie ładowanie FLASH Charging, ale mocy silników, pojemności baterii ani parametrów ładowania BYD jeszcze nie podał. W innych modelach z baterią Blade drugiej generacji koncern deklaruje naładowanie akumulatora od 10 do 70 proc. w około pięć minut.

Ile kosztuje i gdzie go kupić?

Altior będzie dostępny w odmianach Executive i Bespoke. Pierwszą wersją Bespoke jest limitowany Shanhe Dingyun z brązowo-złotym lakierem inspirowanym motywami gór i rzek z naczyń ding oraz wnętrzem wykończonym w stylu jadeitu. W Chinach można go zamówić przed premierą za 2,08 mln juanów, czyli około 300 tys. dolarów. Według nieoficjalnych informacji powstanie 399 egzemplarzy – marka Yangwang tej liczby nie potwierdziła. Cena i termin wprowadzenia wersji Executive mają zostać ogłoszone później.

BYD nie powiedział też, na jakich rynkach poza Chinami Altior będzie sprzedawany. Koncern od 2025 r. zapowiada wejście Yangwanga do Europy, a pierwszym zagranicznym przyczółkiem marki są Emiraty, gdzie U8 jest już w sprzedaży.

Czy Chińczycy mają szansę w tym segmencie? Na własnym rynku – jak najbardziej. Maextro S800 w pierwszych miesiącach 2026 r. sprzedawał się w Chinach lepiej niż Mercedes-Maybach klasy S. Zupełnie inną sprawą jest przekonanie klientów na świecie, dla których Rolls-Royce to nie tylko skóra i drewno, ale ponad sto lat historii. Altior ma materiały, rozmiar i technikę. Na legendę będzie musiał zapracować.