BMW X4 zadebiutowało w 2014 r. jako mniejszy krewny X6 i jeden z pierwszych przedstawicieli SUV-ów coupé w klasie średniej premium. Pierwsza generacja znalazła ponad 200 tys. nabywców, a w 2018 r. zastąpiła ją druga.

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Teraz koncepcja wraca w całkowicie elektrycznej formie. Nowe BMW iX4 nie jest jednak tylko kolejną odmianą istniejącego SUV-a. Powstało już na architekturze Neue Klasse, czyli nowej bazie technicznej BMW przeznaczonej dla kolejnej generacji samochodów elektrycznych. To także kolejny model po iX3 wykorzystujący napęd BMW eDrive szóstej generacji.

BMW iX4 jest dłuższe od starego X4

Nowe BMW iX4 ma 4782 mm długości, 1895 mm szerokości i 1595 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2897 mm. W porównaniu z poprzednim X4 jest o 31 mm dłuższe, a odległość między osiami wzrosła o 33 mm. Jednocześnie nowe iX4 jest o 23 mm węższe i o 26 mm niższe.

Sylwetka pozostała bliska koncepcji znanej z poprzednich generacji X4. Dach wyraźnie opada ku tyłowi, zwisy są krótkie, a koła zostały mocno odsunięte w stronę narożników nadwozia. Współczynnik oporu aerodynamicznego wynosi Cd 0,23.

Mimo bardziej opływowej linii samochód zachowuje całkiem dużą przestrzeń bagażową. Główny bagażnik mieści 490 l, a po złożeniu tylnej kanapy pojemność rośnie do 1600 l. Pod przednią maską znajduje się dodatkowy schowek o pojemności 58 l, w którym można przewozić np. przewody do ładowania.

BMW iX4 Foto: Materiały prasowe

Kokpit jak w iX3

Centralny ekran ma 17,9 cala i korzysta z BMW Operating System X. Klasyczny zestaw zegarów zastępuje BMW Panoramic Vision, czyli szeroki pas informacji wyświetlany przy dolnej krawędzi przedniej szyby. Opcjonalnie dostępny jest BMW 3D Head-Up Display.

Panoramiczny dach należy do wyposażenia standardowego. Tylna kanapa dzieli się w proporcji 40:20:40, a standardowe przednie fotele mają elektryczną regulację i pamięć ustawień.

BMW iX4 Foto: Materiały prasowe

Trzy wersje i napęd 4x4 w każdej

W momencie rozpoczęcia sprzedaży dostępne będą dwa warianty – iX4 40 xDrive oraz iX4 50 xDrive. Niedługo później dołączy iX4 M60 xDrive. Wszystkie wykorzystują po dwa silniki elektryczne, po jednym przy każdej osi, a więc napędzają wszystkie cztery koła. Gamę otwiera iX4 40 xDrive. Dwa silniki rozwijają łącznie 374 KM i 520 Nm. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,6 s, a jego prędkość maksymalna wynosi 200 km/h.

Akumulator ma 82,6 kWh pojemności użytkowej. Według wstępnych danych zasięg wynosi od 526 do 638 km WLTP, zależnie od konfiguracji samochodu i wyposażenia. Średnie zużycie energii mieści się w przedziale 15,9–19,1 kWh/100 km.

BMW iX4 Foto: Materiały prasowe

iX4 40 xDrive kosztuje 310 000 zł

BMW opublikowało już pierwsze ceny w Polsce. Podstawowe iX4 40 xDrive kosztuje od 310 000 zł. To na razie najtańsza droga do nowego SUV-a coupé z rodziny Neue Klasse. Co istotne, nie jest to odmiana z pojedynczym silnikiem i napędem na tył. Już bazowy wariant ma xDrive, 374 KM i osiągi pozwalające zejść znacznie poniżej sześciu sekund w przyspieszeniu do 100 km/h. Ładowanie prądem stałym może odbywać się z mocą do 300 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc.ma zajmować około 21 minut, a dziesięć minut przy odpowiednio mocnej stacji może zwiększyć zasięg o maksymalnie 301 km.

Standardowo ładowanie AC odbywa się z mocą 11 kW. Opcjonalnie dostępna będzie ładowarka pokładowa 22 kW.

BMW iX4 Foto: Materiały prasowe

469 KM i nawet 828 km zasięgu

Wyżej w gamie znajduje się BMW iX4 50 xDrive, wycenione w Polsce od 342 500 zł. Tutaj dwa silniki rozwijają 469 KM i 645 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 4,9 s, a prędkość maksymalna wzrasta do 210 km/h.

Największa różnica kryje się jednak w podwoziu. Akumulator ma 108,7 kWh pojemności użytkowej, a deklarowany zasięg wynosi od 680 do 828 km WLTP. To obecnie jedna z najwyższych wartości w tej klasie. Zużycie energii określono na 15,7–19,0 kWh/100 km.

Większy akumulator współpracuje też z mocniejszym systemem ładowania. Maksymalna moc DC wynosi 400 kW. Według BMW dziesięć minut ładowania może wystarczyć na odzyskanie do 387 km zasięgu. Ładowanie od 10 do 80 proc. nadal ma zajmować około 21 minut.

BMW iX4 Foto: Materiały prasowe

Neue Klasse przechodzi na instalację 800 V

Tak wysokie wartości są możliwe dzięki nowej instalacji 800 V i szóstej generacji napędu BMW eDrive.

Neue Klasse wykorzystuje cylindryczne ogniwa nowej generacji oraz zmienioną konstrukcję całego akumulatora. Sam pakiet jest elementem struktury samochodu, co pozwoliło obniżyć środek ciężkości i lepiej wykorzystać przestrzeń między osiami.

BMW opracowało również nowe silniki elektryczne. Przy tylnej osi zastosowano jednostkę synchroniczną ze wzbudzeniem elektrycznym, natomiast z przodu pracuje silnik asynchroniczny.

System jest przystosowany również do ładowania dwukierunkowego. iX4 może więc nie tylko pobierać energię z sieci, ale w odpowiedniej konfiguracji także ją oddawać.

BMW iX4 Foto: Materiały prasowe

Najmocniejsze BMW iX4 ma 612 KM

Kilka miesięcy po rozpoczęciu sprzedaży dwóch pierwszych wersji do gamy dołączy BMW iX4 M60 xDrive.

To odmiana M Performance o mocy 612 KM i maksymalnym momencie obrotowym 875 Nm. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 3,9 s, a prędkość maksymalną ograniczono do 240 km/h. Mimo wyraźnie wyższych osiągów producent deklaruje nawet 777 km zasięgu WLTP. Zużycie energii ma wynosić od 17,1 do 20,2 kWh/100 km.

M60 otrzyma także adaptacyjne zawieszenie M, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu oraz elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy przy tylnej osi. Standardowe koła mają średnicę 21 cali, a opcjonalnie dostępne będą obręcze 22-calowe.

Heart of Joy steruje napędem i podwoziem

Jedną z ważniejszych zmian Neue Klasse jest nowa architektura elektroniczna.

BMW wykorzystuje kilka głównych komputerów zamiast dużej liczby mniejszych sterowników rozproszonych po samochodzie. Za prowadzenie odpowiada system określany jako Heart of Joy, który integruje sterowanie napędem, hamowaniem, rekuperacją i częścią funkcji podwozia.

Według producenta system reaguje znacznie szybciej niż rozwiązania stosowane w dotychczasowych samochodach BMW. Jego zadaniem jest m.in. płynniejsze łączenie hamowania mechanicznego z odzyskiwaniem energii oraz precyzyjniejsze rozdzielanie momentu między osiami.

W najmocniejszym M60 układ współpracuje dodatkowo z adaptacyjnym zawieszeniem i tylnym mechanizmem różnicowym.

BMW iX4 Foto: Materiały prasowe

Do 130 km/h bez trzymania kierownicy

iX4 korzysta także z najnowszej generacji systemów wsparcia kierowcy BMW.

Asystent autostradowy na dopuszczonych drogach i w wybranych krajach pozwala na jazdę bez trzymania rąk na kierownicy przy prędkości do 130 km/h. Kierowca nadal musi obserwować drogę i być gotowy do przejęcia kontroli.

System może również wspomagać zmianę pasa ruchu. Polska znajduje się na liście rynków, na których funkcja ma być dostępna.

Produkcja na Węgrzech

BMW iX4 będzie produkowane w nowej fabryce koncernu w Debreczynie. To drugi model Neue Klasse wytwarzany w tym zakładzie po BMW iX3.

Produkcja seryjna iX4 ma ruszyć jesienią 2026 r., a pierwsze samochody trafią do klientów w marcu 2027 r. Spalinowego X4 raczej nie należy się spodziewać. Dla porównania iX3 kosztuje od 275 000 zł. Czy atrakcyjna sylwetka jest warta dopłaty? Jeśli dla kogoś faktycznie… jest atrakcyjna, to zapewne tak.