Koncepcyjny następca Multipli zadebiutował w Paryżu podczas słynnej wystawy „Międzynarodowy Salon Samochodowy”. Fiat zaprezentował zdjęcia pokazujące nową wersję samochodu określaną jako Multiplay również w swoich mediach społecznościowych. Jego poprzednik przez lata był bohaterem licznych żartów, a humorystyczne komentarze pojawiły się również pod nowym wpisem.

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Następca Multipli ma być samochodem „3-w-1”

Koncept Multiplay nawiązuje do Multipli produkowanej w latach 1998–2010. Samochód przyciągał uwagę swoją nietypową konstrukcją i światłami, które były umieszczone tuż pod przednią szybą. Multipla trafiła nawet na listę 50 najgorszych samochodów wszech czasów magazynu „Time”.

Czym będzie wyróżniać się jego następca? Fiat opisuje model Multiplay jako pojazd „3-w-1”, który ma być samochodem rodzinnym, zapewniającym przestrzeń typową dla minivana, funkcjonalność pick-upa i charakter SUV-a.

Koncepcyjny Multiplay ma 4,45 m długości. W kabinie przewidziano sześć miejsc oraz dodatkowy „petsenger seat”, który może służyć do mocowania fotelika dziecięcego, jako miejsce dla zwierzaka, stolik lub schowek. Przedni fotel pasażera podczas postoju jest w stanie zamienić się w leżankę pod panoramicznym dachem. Wyświetlacz kierowcy ma natomiast znikać z widoku po wyłączeniu samochodu. Multiplay jest obecnie samochodem koncepcyjnym. Fiat przedstawia go jako laboratorium pomysłów, które mają odpowiadać na zmieniające się potrzeby rodzin – pisze money.pl.