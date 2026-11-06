Tesla będzie wygaszać produkcję Cybertruck w Gigafactory Texas około połowy przyszłego roku, aby zrobić miejsce na zwiększoną produkcję Cybercab” – napisał Musk w piątek na platformie X. Szef Tesli nie sprecyzował, czy model zniknie z oferty całkowicie, czy jego produkcja zostanie przeniesiona gdzie indziej. Zakład w Austin jest jedynym miejscem, w którym powstaje Cybertruck.

Reklama Reklama

Wątpliwości zdaje się jednak rozwiewać główny inżynier projektu Wes Morrill. „Cybertruck był niesamowitą platformą rozwoju technologii i żyje dalej w Cybercabie” – napisał na X. Zapewnił też, że Tesla utrzyma dostępność części zamiennych, a serwis nadal będzie obsługiwał właścicieli. Sam Musk, odpowiadając jednemu z fanów, przyznał, że flota Cybertrucków będzie jeździć jeszcze długo. To jest prawdopodobne, bo samochody wykonane są ze stali nierdzewnej.

Poza tym do Cybercaba trafiło wiele rozwiązań opracowanych dla pikapa, m.in. 48-woltowa instalacja niskonapięciowa i układ kierowniczy steer-by-wire. Dwuosobowy, autonomiczny Cybercab nie ma kierownicy ani pedałów. Jego produkcja ruszyła w Teksasie w kwietniu, a od września Tesla oferuje nim płatne przejazdy w Austin. To kolejny krok w tym samym kierunku – wcześniej Tesla zakończyła produkcję modeli S i X w kalifornijskim Fremont, by zrobić miejsce dla humanoidalnych robotów Optimus.

Tesla Cybertruck Foto: Materiały prasowe

Sprzedaż poniżej oczekiwań

Dzięki charakterystycznej, kanciastej sylwetce Cybertruck zdobył grono zagorzałych fanów, ale jego droga na rynek była wyboista. Produkcja miała ruszyć w 2021 r., jednak termin wielokrotnie przesuwano i pierwsze dostawy ruszyły dopiero pod koniec 2023 r. Wizerunkowi auta nie pomogła prezentacja z 2019 r., podczas której rzekomo nietłukące się szyby pękły na oczach widowni.

Wyniki sprzedaży rozczarowują. Tesla nie podaje danych w podziale na modele ani regiony, ale według szacunków Cox Automotive w 2025 r. w USA sprzedano 20 237 Cybertrucków – o 48 proc. mniej niż rok wcześniej (38 965 szt.). W III kwartale 2026 r. sprzedaż kategorii „inne modele”, do której Tesla zalicza Cybertrucka, również spadła o 48 proc. rok do roku.

Tesla Cybertruck Foto: Materiały prasowe

Krótka kariera

Jeśli harmonogram się utrzyma, Cybertruck zniknie z taśmy po około trzech i pół roku od pierwszych dostaw – zanim większość modeli doczekałaby się choćby liftingu. W przypadku tego auta trudno byłoby go zresztą przeprowadzić.