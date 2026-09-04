Po pięciu latach obecności na rynku Lexus NX otrzymał solidny lifting. Styl i sylwetka pozostały niezmienione, ale pojawiły się nowe zderzaki i światła. Zgodnie z obowiązującą modą z tyłu uwagę przyciąga nowa sygnatura świetlna marki.

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Lexus NX Foto: Materiały prasowe

Długość wzrosła o 3 cm, do 469 cm, podczas gdy pozostałe wymiary nie uległy zmianie, w tym rozstaw osi wynoszący 269 cm.

Lexus NX Foto: Materiały prasowe

Nowy ekran i przyciski, które znikają

Pojawiła się całkiem nowa, bardzo elegancka deska rozdzielcza, którą mogliśmy już zobaczyć w sedanie ES. Centralnym elementem jest 14-calowy ekran systemu infotainment działający w oparciu o najnowsze oprogramowanie Lexus Connect. Towarzyszą mu 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, uproszczona konsola środkowa oraz „Responsive Hidden Switches”, czyli przyciski pozostające niewidoczne do chwili zbliżenia dłoni.

Lexus NX Foto: Materiały prasowe

Szkoda jednak, że Lexus zrezygnował z bardzo wygodnych i jednocześnie nowocześnie wyglądających pokręteł do regulacji klimatyzacji.

Tak wyglądało wnętrze Lexusa NX generacji 2021-26 Foto: Szczepan Mroczek

Lexus wprowadził nowe kolory tapicerki, w tym Clay Red oraz zarezerwowany dla wersji F Sport Prominence, a także drewniane wykończenie Dark Brown Oak i wykończenie Forged Bamboo wykonane w 55 proc. z biomateriałów.

Uwagę przyciąga nowa, bardzo elegancka kierownica, która ma większy zakres regulacji. Wysocy kierowcy docenią również fakt, że fotel można będzie mocniej obniżyć. Bogatsze wersje wyposażenia oferują system Lexus Sensory Concierge, który synchronizuje oświetlenie ambientowe, wzory wyświetlane na ekranach, klimatyzację, ogrzewanie foteli oraz indywidualnie dobierane zapachy w kabinie w ramach trzech trybów – Inspire, Radiance i Revitalise. Poprawiono również wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa. Pakiet Lexus Safety System+ oferuje większy zasięg działania czujników oraz szersze pole widzenia kamer.

Lexus NX Foto: Materiały prasowe

Lexus poprawia to, co w NX wymagało dopracowania

Nowy Lexus NX ma się lepiej prowadzić i są solidne podstawy, by sądzić, że właśnie tak będzie. Zwiększono sztywność karoserii, poprawiono zawieszenie oraz na nowo skalibrowano układ kierowniczy. To elementy, które wymagały poprawy. Lexus twierdzi jednak, że staranniej wyciszył kabinę, która w odchodzącej generacji była już niezwykle komfortowa.

Lexus NX Foto: Materiały prasowe

W nowych układach hybrydowych jednostka sterująca PCU oraz przekładnia zostały połączone w jeden kompaktowy moduł, podobnie jak w układzie eAxle stosowanym w elektrycznych modelach marki. Nowy zespół jest o 10 kg lżejszy i o 10 cm niższy. Pozwoliło to obniżyć środek ciężkości samochodu, poprawiając jego stabilność i właściwości jezdne. Zastosowanie półprzewodników z węglika krzemu (SiC) ograniczyło natomiast straty energii, co przełożyło się na niższe zużycie paliwa i większą moc.

Lexus NX Foto: Materiały prasowe

Hybryda plug-in z ponad 100 km zasięgu

W przypadku nowego Lexusa NX 450h+ jednym z głównych celów było zwiększenie zasięgu w trybie elektrycznym oraz skrócenie czasu ładowania. Nowy litowo-jonowy akumulator trakcyjny ma pojemność 23 kWh i został zintegrowany z podłogą samochodu. NX jest pierwszą hybrydą plug-in Lexusa, którą można szybko ładować prądem stałym (DC), a rozwiązanie to jest standardem we wszystkich wersjach wyposażenia.

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Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. zajmuje około 30 minut. Zasięg elektryczny przekracza 100 km, dzięki czemu w codziennym użytkowaniu NX 450h+ może przez większość czasu funkcjonować jak samochód elektryczny. Układ napędowy rozwija 307 KM, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 6,1 s.

Nowy NX 350h również otrzymał bardziej wydajny układ hybrydowy. Jego litowo-jonowy akumulator wykorzystuje tę samą konstrukcję co bateria w nowym Lexusie ES 300h. Usprawnienie chłodzenia przewodów elektrycznych pozwoliło zwiększyć wydajność i jednocześnie zmniejszyć liczbę ogniw bez ograniczania maksymalnej mocy układu, wynoszącej około 200 KM. Masa akumulatora spadła z 32,7 do 23,5 kg. Mocniejsza część elektryczna układu napędowego poprawiła również osiągi i skróciła czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h.

Lexus NX Foto: Materiały prasowe

Kiedy nowy Lexus NX trafi do Europy?

Od debiutu pierwszej generacji w 2014 r. Lexus sprzedał około 1,9 mln egzemplarzy modelu NX, dzięki czemu stał się on jednym z kluczowych modeli w gamie SUV-ów marki. Ten bardziej luksusowy krewny Toyoty RAV4 konkuruje z takimi modelami jak BMW X3, Audi Q5, Mercedes GLC oraz Volvo XC60.

Sprzedaż odświeżonego Lexusa NX rozpocznie się jeszcze jesienią tego roku, natomiast dostawy w Europie ruszą wiosną 2027 r.. Ceny nie zostały jeszcze ustalone.

Lexus NX Foto: Materiały prasowe