Samochody zelektryfikowane odpowiadały w 2025 r. za ponad jedną czwartą sprzedaży Dacii, czyli dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Także w Polsce udział hybryd szybko rośnie. Napędy HEV i MHEV stanowią już niemal 58 proc. sprzedaży modeli Duster, Jogger i Bigster. Teraz technologia trafia do Sandero, czyli modelu o znacznie większej skali sprzedaży. Od 2017 r. Sandero jest najczęściej kupowanym samochodem przez klientów indywidualnych w Europie. W Polsce jest drugim najchętniej wybieranym modelem Dacii.

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155 KM i jazda po mieście głównie na prądzie

Układ hybrid 155 składa się z benzynowego silnika 1,8 o mocy 109 KM, dwóch jednostek elektrycznych, w tym silnika o mocy 49 KM, oraz akumulatora trakcyjnego o pojemności 1,4 kWh. Łączna moc systemu wynosi 155 KM. Całość współpracuje z automatyczną skrzynią biegów. Ma ona cztery przełożenia przypisane do silnika spalinowego i dwa dla jednostki elektrycznej. Konstrukcja nie wykorzystuje klasycznego sprzęgła. Samochód zawsze rusza na prądzie, a dzięki rekuperacji w ruchu miejskim może poruszać się w trybie elektrycznym nawet przez 80 proc. czasu jazdy.

Dacia Sandero hybrid 155 Foto: Materiały prasowe

Sandero hybrid ma spalać 4,2 l/100 km

Według danych producenta Sandero hybrid 155 zużywa 4,2 l/100 km. Dacia deklaruje również, że zużycie paliwa może być nawet o 40 proc. niższe niż w porównywalnej wersji benzynowej. I właśnie tutaj pełna hybryda dobrze pasuje do filozofii Sandero. Nie wymaga ładowania z gniazdka, nie zmusza właściciela do planowania postojów przy ładowarkach, a w mieście pozwala wykorzystać silnik elektryczny tam, gdzie daje on największe korzyści.

Dacia coraz mocniej stawia na hybrydy

Droga do hybrydowego Sandero trwała kilka lat. Dacia wprowadziła pełną hybrydę w 2023 r. w Joggerze. Rok później technologia pojawiła się w Dusterze, a w 2025 r. Bigster otrzymał mocniejszy układ hybrid 155. Następnie ten sam napęd trafił do Dustera i odświeżonego Joggera. Sandero i Sandero Stepway są więc kolejnym, ale z punktu widzenia skali sprzedaży prawdopodobnie najważniejszym etapem tego procesu. Oferta obu modeli pozostanie przy tym szeroka. Poza hybrydą dostępne są jednostki TCe 100 i TCe 110, a także odmiany Eco-G 120 zasilane benzyną i LPG. Eco-G 120 może być również łączony z automatyczną skrzynią biegów. Sandero hybrid 155 w najtańszej wersji wymaga wydania 84 600 zł.