BYD Seal U
Po siedmiu miesiącach 2026 r. chiński koncern BYD zajmuje pierwsze miejsce w dwóch ważnych kategoriach rynku samochodów zelektryfikowanych. W segmencie PHEV udział marki sięga blisko 16 proc., a w kategorii NEV, czyli łącznie samochodów elektrycznych i hybryd plug-in, wynosi 13,1 proc. Dane pochodzą z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.
Przy analizie danych warto zwrócić uwagę na kategorię NEV (New Energy Vehicles), która bardzo często pojawia się w danych sprzedażowych napływających z Chin. Obejmuje ona hybrydy plug-in, samochody czysto elektryczne oraz auta elektryczne z range extenderem i wodorowe. W oficjalnych komunikatach NEV bywa jednak błędnie utożsamiane wyłącznie z samochodami elektrycznymi BEV (Battery Electric Vehicles), co może prowadzić do mylących wniosków. Udział samochodów czysto elektrycznych na chińskim rynku wynosi około 35 proc., podczas gdy udział całej kategorii NEV w 2026 r. przekracza już 60 proc. Wróćmy jednak do polskiego rynku.
BYD Seal U
Najmocniejszą pozycję w gamie ma BYD SEAL U DM-i. Od początku 2026 r. jest najczęściej kupowaną hybrydą plug-in w Polsce i zdetronizował Omodę, która w pierwszym kwartale była kupowana najczęściej. BYD SEAL U DM-i pozwala na codzienną jazdę w trybie elektrycznym, a jednocześnie daje swobodę pokonywania dłuższych tras bez uzależnienia wyłącznie od infrastruktury ładowania.
„Osiągnięcie pozycji lidera zarówno w segmencie samochodów zelektryfikowanych, czyli hybryd plug-in i elektrycznych, pokazuje, że oferta BYD celnie trafia w potrzeby coraz szerszej grupy klientów” – mówi Michał Bowsza, country manager BYD Polska.
Po siedmiu miesiącach 2026 r. BYD prowadzi w segmencie PHEV i całej kategorii NEV, a SEAL U DM-i jest numerem jeden wśród modeli plug-in.
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