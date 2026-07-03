Lamborghini zaprezentowało Urusa SE Performante, czyli najbardziej ekstremalną odmianę swojego SUV-a z hybrydą plug-in pod maską. Auto korzysta z 4,0-litrowego silnika V8 twin-turbo połączonego z silnikiem elektrycznym. Łączna moc układu wynosi 800 KM, a maksymalny moment obrotowy to 1000 Nm. Efekt? Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 3,3 sekundy, sprint do 200 km/h w 10,8 sekundy i prędkość maksymalna 312 km/h. Lamborghini podkreśla, że to najszybszy super SUV na świecie. Oczywiście nowy Porsche Cayenne Turbo Electric sprintem do setki (2,5 s) oraz mocą 1156 KM zostawia Urusa w tyle, ale jest autem elektrycznym, co powoduje, że nie wszyscy zwolennicy sportowych samochodów traktują je poważnie.

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Urus SE Performante jest hybrydą plug-in, ale jego elektryfikacja nie służy tylko temu, by kierowca mógł z dumą opowiadać przy kawie o planecie. Elektryczny silnik wspiera V8, poprawia reakcję na gaz i zwiększa osiągi. Auto może pokonać w trybie elektrycznym ponad 60 km, z maksymalną prędkością 130 km/h. Akumulator litowo-jonowy ma pojemność 25,9 kWh i został umieszczony pod podłogą bagażnika, co poprawia umiejscowienie środka ciężkości.

Lamborghini Urus SE Performante Foto: Materiały prasowe

Mniej masy, więcej karbonu i aerodynamika na serio

Wersja Performante jest lżejsza od Urusa SE o 32 kg. Homologowana masa własna wynosi 2473 kg, a stosunek masy do mocy to 3 kg/KM. Karbon zastosowano m.in. w masce, dachu, nadkolach, progach i tylnym dyfuzorze. Standardem jest też tytanowy układ wydechowy Akrapovič, który sam ma przynieść ponad 10 kg oszczędności masy.

Lamborghini Urus SE Performante Foto: Materiały prasowe

Urus SE Performante ma o 3 proc. niższy opór aerodynamiczny niż Urus SE, a jednocześnie generuje o 23 proc. większy docisk. W porównaniu z poprzednim Urusem Performante docisk wzrósł o 16 proc. Z przodu zastosowano nowy splitter, na masce pojawiły się wloty S-Duct, a z tyłu pracuje największy dyfuzor zaprojektowany dotąd dla Urusa.

Lamborghini Urus SE Performante Foto: Materiały prasowe

Nowe zawieszenie AURA i czujnik 6D

Jedną z najważniejszych nowości technicznych jest system AURA z dwukomorowym zawieszeniem pneumatycznym 2K2V. Lamborghini deklaruje, że rozwiązanie to zmniejsza przechyły nadwozia podczas sportowej jazdy o 55 proc., a drgania wpływające na komfort o 25 proc. względem poprzedniego Urusa Performante.

Auto dostało też czujnik 6D, znany z modelu Fenomeno, który mierzy przyspieszenia w trzech osiach. Dane trafiają do systemów kontroli trakcji, stabilizacji i hamowania, pozwalając samochodowi przewidywać zachowanie na drodze lub torze, a nie tylko reagować po fakcie. Takie rozwiązanie kilka lat temu wprowadziło Ferrari i zdecydowanie poprawiło zachowanie samochodu przy dynamicznej jeździe, szczególnie na wymagających, krętych i nierównych drogach.

Lamborghini Urus SE Performante Foto: Materiały prasowe

Nowy system Integrated Power Brake ma poprawiać skuteczność i precyzję hamowania. Lamborghini podaje, że siła hamowania wzrosła o 10 proc., reakcja systemu poprawiła się o 12 proc., a droga hamowania z 200 km/h do zera wynosi mniej niż 130 metrów.

Urus SE Performante oferuje tryby Strada, Sport, Corsa i EV, ale największą nowością jest tryb Rally. Został skalibrowany z myślą o luźnych nawierzchniach, szutrze i jeździe poza asfaltem.

Lamborghini Urus SE Performante Foto: Materiały prasowe

Kabina jak kokpit i wydech jak instrument

Wnętrze Urusa SE Performante rozwija koncepcję „Poczuj się jak pilot”. Kierowca ma przed sobą 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, a na środku deski rozdzielczej umieszczono 12,3-calowy ekran systemu Lamborghini Infotainment System. Grafika HMI została zainspirowana modelem Revuelto.

Osobny rozdział to dźwięk. Tytanowy układ wydechowy Akrapovič ma niezależne kanały dla obu rzędów cylindrów, rezonatory Helmholtza i specjalną kalibrację zależną od trybu jazdy. Przy uruchomieniu silnik wskakuje od razu na 2400 obr./min, co można uznać za bardzo włoski sposób powiedzenia sąsiadom „dzień dobry”.

Lamborghini Urus SE Performante Foto: Materiały prasowe

Czas na nowego Urusa

Urus jest już na rynku dziewięć lat i to najwyższy czas, by pojawił się następca. Urus SE Performante, czyli najmocniejsza wersja tego auta w historii, to sygnał potwierdzający, że zbliża się debiut następcy. Biorąc pod uwagę aktualną strategię Lamborghini, można się spodziewać, że będzie to niezwykle dynamicznie stylizowany SUV z hybrydowym układem napędowym, którego bazą pozostanie silnik V8. Ale oficjalnie Lamborghini nie podało jeszcze żadnych informacji dotyczących nowego Urusa.