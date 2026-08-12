W Polsce odświeżona Kia Niro kosztuje od 123 900 zł. Tyle trzeba zapłacić za wersję M. Wyżej plasują się odmiany L za 139 900 zł oraz XL, której cena rozpoczyna się od 166 500 zł. Zmiana strategii oznacza, że Niro wraca niejako do punktu, od którego zaczęła się jego europejska kariera: ma być praktycznym, oszczędnym crossoverem dla kierowców, którzy chcą korzystać z elektryfikacji, ale nie zamierzają jeszcze zaprzyjaźniać się z kablem do ładowania.

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Niro odniosło w Europie spory sukces

Niro szybko stało się jednym z ważniejszych zelektryfikowanych modeli Kii w Europie. Od debiutu oferowano je z trzema rodzajami napędu: jako klasyczną hybrydę, hybrydę plug-in oraz samochód całkowicie elektryczny. Taki wybór dobrze pasował do europejskiego rynku, na którym infrastruktura ładowania i tempo rozwoju elektromobilności bardzo różnią się pomiędzy krajami. Od początku sprzedaży europejscy klienci kupili łącznie 630 tys. egzemplarzy Niro. Najpopularniejszą odmianą okazała się klasyczna hybryda i ona pozostaje dziś w gamie.

Kia Niro Foto: Materiały prasowe

138 KM i spalanie od 4,6 l/100 km

Napęd nowej Kii Niro łączy benzynowy silnik 1.6 GDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa z jednostką elektryczną. Silnik spalinowy rozwija 102 KM przy 5700 obr./min i 141 Nm momentu obrotowego przy 4000 obr./min. Motor elektryczny oferuje 43,5 KM oraz 170 Nm. Łączna moc układu wynosi 138 KM, a maksymalny moment obrotowy całego zespołu napędowego to 265 Nm. Napęd trafia na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej przekładni dwusprzęgłowej 6 DCT. Niro od 0 do 100 km/h przyspiesza w 11,3 s, a prędkość maksymalna wynosi 170 km/h. Znacznie ważniejsze są dane dotyczące spalania. Według producenta średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 4,6 do 5,1 l/100 km, natomiast emisja CO₂ mieści się w przedziale 103,4–115,4 g/km.

Konstrukcja została dostrojona z myślą o europejskich drogach. W pracach uczestniczyły globalne centrum badawczo-rozwojowe Hyundai Group w Korei oraz Europejskie Centrum Techniczne Hyundai Motor. Testy prowadzono m.in. w Hiszpanii i Szwecji.

Kia Niro zmieniła wygląd, ale nie charakter

Modernizacja przyniosła również zmiany stylistyczne. Niro zachowuje proporcje kompaktowego crossovera, ale otrzymało przeprojektowane zderzaki, nowe oświetlenie oraz zmienioną tylną część nadwozia. Teraz bardziej pasuje stylem do pozostałych modeli marki.

Niro ma 443 cm długości, 182 cm szerokości i 154 cm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2720 mm. Bagażnik mieści 430 litrów według normy VDA. Samochód może również holować przyczepę z hamulcem o masie do 1010 kg. Masa własna wynosi 1449 kg, a dopuszczalna masa całkowita – 1950 kg.

Kia Niro Foto: Materiały prasowe

Dwa ekrany po 12,3 cala

Od wersji L najważniejszym elementem kokpitu jest panoramiczny, zakrzywiony panel, w którym połączono dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala. Jeden pełni funkcję cyfrowych zegarów, drugi obsługuje system multimedialny i nawigację. Podstawowe Niro M ma nieco prostszy zestaw: 4,2-calowy ekran komputera pokładowego oraz centralny wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala. Obsługuje on bezprzewodowo Apple CarPlay i Android Auto, ale nie ma fabrycznej nawigacji.

W zależności od wersji wyposażenia Niro może mieć również aktualizacje oprogramowania i nawigacji przez internet OTA, cyfrowy klucz Digital Key, wyświetlacz Head-Up Display, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów oraz system audio Harman Kardon z siedmioma głośnikami i subwooferem.

Kia Niro Foto: Materiały prasowe

Bogaty pakiet systemów bezpieczeństwa

Odświeżone Niro otrzymało również rozszerzony zestaw systemów wspomagających kierowcę ADAS. Na liście znalazł się m.in. system autonomicznego hamowania FCA 1.5 wykrywający pojazdy, pieszych i rowerzystów oraz reagujący na zagrożenia podczas jazdy przez skrzyżowania. Nowością jest system wykrywania obecności rąk na kierownicy HOD, który wykorzystuje czujniki pojemnościowe. W topowej wersji XL standardem są dodatkowo system zdalnego parkowania RSPA oraz funkcja zapobiegania kolizjom podczas cofania PCA.

Kia Niro kosztuje od 123 900 zł

Niro nie próbuje więc dłużej być samochodem dla każdego rodzaju elektromobilności. Elektryki Kia przeniosła do osobnej rodziny EV, hybryda plug-in zniknęła z oferty, a Niro dostało prostszą rolę: ma być klasycznym, praktycznym i oszczędnym hybrydowym crossoverem. I patrząc na dotychczasowe wyniki [[sprzedaży tej||sprzedaży, w tej||interpunkcja|gramatyka||Należy wstawić przecinek po imiesłowowym równoważniku zdania oraz dodać przyimek „w”, którego wymaga konstrukcja składniowa „sprawdzać się w jakiejś roli”.]] właśnie roli sprawdza się najlepiej. Pierwsze egzemplarze odświeżonej Kii Niro mają trafić do polskich salonów w sierpniu.