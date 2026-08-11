Grecale pozostaje jednym z najbardziej uniwersalnych modeli Maserati – ma łączyć charakterystyczny dla marki styl i osiągi z funkcjonalnością potrzebną na co dzień. Po modernizacji zmiany objęły wygląd, wyposażenie i gamę napędową.

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Grecale po liftingu. Zmiany są subtelne, ale widoczne

Odświeżone Grecale otrzymało nowe zderzaki i atrapy chłodnicy. Zmiany dotyczą zarówno odmian spalinowych, jak i elektrycznego Folgore. Mocniej zaakcentowano charakterystyczny przód typu „shark nose”, a przeprojektowane boczne kurtyny powietrzne mają poprawiać przepływ powietrza wokół nadwozia. Do oferty trafiły również nowe wzory felg: 20-calowe Asteria oraz 21-calowe Crono. Paletę lakierów uzupełnia kolor Grigio Lamiera Shiny dostępny w ramach programu indywidualizacji Fuoriserie.

Maserati Grecale Foto: Materiały prasowe

Zmiany pojawiły się także w kabinie. Grecale otrzymało nową, ośmiokątną kierownicę wykończoną perforowaną skórą lub Alcantarą. Przeprojektowano cyfrowy zegar, którego tarczę wykonano ze szkła mineralnego, oraz selektor skrzyni biegów. Teraz wykorzystuje on technologię haptyczną, metalowe przyciski i zintegrowane podświetlenie.

Maserati Grecale Foto: Materiały prasowe

Od 250 do 550 KM. Grecale daje spory wybór

Po zmianach gama obejmuje wersje Grecale, Modena, Modena V6, Trofeo V6 oraz elektryczne Folgore. Najmocniejsze odmiany spalinowe korzystają z silnika V6. W Grecale Modena V6 rozwija on 390 KM, natomiast w Trofeo V6 – 530 KM. Niżej w gamie znajdują się czterocylindrowe jednostki z układem miękkiej hybrydy. Dostępne są warianty o mocy 250 i 300 KM w Grecale oraz 330 KM w wersji Modena. Gamę zamyka w pełni elektryczne Grecale Folgore o mocy 550 KM, wykorzystujące instalację 400 V.

Maserati Grecale Foto: Materiały prasowe

Maserati podkreśla również znaczenie komfortu akustycznego. W Grecale zastosowano m.in. laminowane szyby oraz rozwiązania mające ograniczać niepożądane dźwięki w kabinie. Jednocześnie odpowiednio opracowane brzmienie silnika ma pozostać jednym z elementów budujących charakter samochodu.

Maserati Grecale Foto: Materiały prasowe

Maserati Grecale 250 kosztuje od 329 tys. zł

Najważniejszą nowością z punktu widzenia polskich klientów jest jednak Grecale z czterocylindrowym silnikiem o mocy 250 KM. Samochód jest już dostępny w Polsce, a jego cena rozpoczyna się od 329 000 zł. To obecnie najbardziej przystępny cenowo SUV Maserati na polskim rynku i jednocześnie nowy punkt wejścia do gamy Grecale. Można więc powiedzieć, że Trójząb został zawieszony nieco niżej niż dotychczas – choć 329 tys. zł nadal trudno nazwać propozycją budżetową. Wprowadzenie słabszej wersji ma przede wszystkim poszerzyć grupę potencjalnych klientów.

Maserati Grecale Foto: Materiały prasowe

Maserati rośnie w Polsce

Nowa wersja Grecale pojawia się w momencie, gdy Maserati może mówić o poprawie swojej sytuacji na polskim rynku. Marka ma za sobą najlepsze od pięciu lat półrocze. Powstały nowe salony w Warszawie i Krakowie, rozbudowano także sieć serwisową. Polscy klienci otrzymali ponadto dostęp do globalnego programu personalizacji Maserati Fuoriserie, pozwalającego na znacznie szerszą konfigurację wyglądu i wykończenia samochodu.

Ciekawie wygląda również przyszłość marki. Obecnie wchodzą na rynek odświeżone wersje GranTurismo oraz Grecale, które oferują jeszcze więcej emocji za kierownicą, a z nieoficjalnych informacji wynika, że za kilka miesięcy na rynku pojawi się nowy sedan, następca Ghibli i Quattroporte. I może to być bardzo ciekawy samochód.

Maserati Grecale Foto: Materiały prasowe