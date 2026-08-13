Skoda Octavia
W lipcu 2026 r. zarejestrowano w Polsce 2110 nowych Skód Octavii, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Od początku roku model znalazł już 13 156 nabywców, co oznacza wzrost o blisko 14 proc. Jeżeli tempo się utrzyma, Octavia może zakończyć jubileuszowy rok z jednym z najlepszych wyników w swojej historii. Dotychczasowe rekordowe rezultaty z lat 2018 i 2025 wynosiły około 21,1 tys. egzemplarzy rocznie.
Skoda Octavia
Współczesna Skoda Octavia obchodzi w 2026 r. 30. urodziny. Od debiutu w 1996 r. polskie salony opuściło ponad 400 tys. egzemplarzy tego modelu. Jednym z powodów sukcesu pozostaje niezwykle szeroka oferta. Octavia występuje jako liftback i kombi, oferuje duże bagażniki, napęd na cztery koła oraz silniki dopasowane do bardzo różnych potrzeb – od miękkich hybryd i diesli po sportową odmianę RS. Od lat jej najpoważniejszym rywalem w Polsce pozostaje Toyota Corolla. W lipcu różnica pomiędzy tymi modelami wynosiła 34 samochody.
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Skoda Elroq rs
W lipcu Elroq został najczęściej rejestrowanym samochodem elektrycznym w Polsce. Na drogi wyjechało 105 nowych egzemplarzy. Od początku roku zarejestrowano w Polsce 789 Elroqów, o 52,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Przewaga nad konkurencją była jednak niewielka. Drugi Ford Explorer zakończył miesiąc z wynikiem 99 rejestracji.
Zwycięska Skoda Elroq w bazowej odmianie Essence z akumulatorem o pojemności 61 kWh brutto kosztuje obecnie 156 tys. zł i według danych producenta może przejechać do 453 km w cyklu mieszanym WLTP. Skoda obejmuje swoje samochody elektryczne czteroletnią gwarancją mechaniczną z limitem 80 tys. km, przy czym przez pierwsze dwa lata limit kilometrów nie obowiązuje. Gwarancja na akumulator trakcyjny wynosi osiem lat.
Skoda Epiq
Elroq nie będzie ostatnią elektryczną nowością czeskiej marki. W kolejnych miesiącach gama ma powiększyć się o dwa następne modele. Pierwszym będzie Epiq, niewielki elektryczny SUV mający pełnić rolę jednego z bardziej przystępnych cenowo samochodów na prąd w ofercie marki. Na drugim końcu gamy znajdzie się Peaq – duży, siedmioosobowy SUV, który ma zostać elektrycznym flagowcem Skody.
Lipiec pokazał więc ciekawą sytuację: jedna marka zwyciężyła na polskim rynku jednocześnie samochodem będącym symbolem tradycyjnej motoryzacji i jednym ze swoich najnowszych elektryków. Octavia ma za sobą trzy dekady historii, Elroq dopiero ją zaczyna – a oba modele spotkały się właśnie na pierwszym miejscu swoich rankingów.
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