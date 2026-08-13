W lipcu 2026 r. zarejestrowano w Polsce 2110 nowych Skód Octavii, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Od początku roku model znalazł już 13 156 nabywców, co oznacza wzrost o blisko 14 proc. Jeżeli tempo się utrzyma, Octavia może zakończyć jubileuszowy rok z jednym z najlepszych wyników w swojej historii. Dotychczasowe rekordowe rezultaty z lat 2018 i 2025 wynosiły około 21,1 tys. egzemplarzy rocznie.

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Skoda Octavia Foto: Materiały prasowe

Octavia numerem jeden w Polsce. Corolla tuż za nią

Współczesna Skoda Octavia obchodzi w 2026 r. 30. urodziny. Od debiutu w 1996 r. polskie salony opuściło ponad 400 tys. egzemplarzy tego modelu. Jednym z powodów sukcesu pozostaje niezwykle szeroka oferta. Octavia występuje jako liftback i kombi, oferuje duże bagażniki, napęd na cztery koła oraz silniki dopasowane do bardzo różnych potrzeb – od miękkich hybryd i diesli po sportową odmianę RS. Od lat jej najpoważniejszym rywalem w Polsce pozostaje Toyota Corolla. W lipcu różnica pomiędzy tymi modelami wynosiła 34 samochody.

Najpopularniejsze nowe samochody w Polsce – lipiec 2026

Skoda Octavia – 2110 szt. Toyota Corolla – 2076 szt. Kia Sportage – 1736 szt. Toyota Yaris Cross – 1321 szt. Toyota Yaris – 1159 szt.

Skoda Elroq rs Foto: Materiały prasowe

Elroq wygrywa elektryczny ranking

W lipcu Elroq został najczęściej rejestrowanym samochodem elektrycznym w Polsce. Na drogi wyjechało 105 nowych egzemplarzy. Od początku roku zarejestrowano w Polsce 789 Elroqów, o 52,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Przewaga nad konkurencją była jednak niewielka. Drugi Ford Explorer zakończył miesiąc z wynikiem 99 rejestracji.

Najpopularniejsze samochody elektryczne w Polsce – lipiec 2026

Skoda Elroq – 105 szt. Ford Explorer – 99 szt. Audi Q4 e-tron – 82 szt. Audi Q6 e-tron – 81 szt. Leapmotor B10 – 80 szt.

Zwycięska Skoda Elroq w bazowej odmianie Essence z akumulatorem o pojemności 61 kWh brutto kosztuje obecnie 156 tys. zł i według danych producenta może przejechać do 453 km w cyklu mieszanym WLTP. Skoda obejmuje swoje samochody elektryczne czteroletnią gwarancją mechaniczną z limitem 80 tys. km, przy czym przez pierwsze dwa lata limit kilometrów nie obowiązuje. Gwarancja na akumulator trakcyjny wynosi osiem lat.

Skoda Epiq Foto: Materiały prasowe

Epiq i Peaq. Skoda szykuje elektryczną ofensywę

Elroq nie będzie ostatnią elektryczną nowością czeskiej marki. W kolejnych miesiącach gama ma powiększyć się o dwa następne modele. Pierwszym będzie Epiq, niewielki elektryczny SUV mający pełnić rolę jednego z bardziej przystępnych cenowo samochodów na prąd w ofercie marki. Na drugim końcu gamy znajdzie się Peaq – duży, siedmioosobowy SUV, który ma zostać elektrycznym flagowcem Skody.

Lipiec pokazał więc ciekawą sytuację: jedna marka zwyciężyła na polskim rynku jednocześnie samochodem będącym symbolem tradycyjnej motoryzacji i jednym ze swoich najnowszych elektryków. Octavia ma za sobą trzy dekady historii, Elroq dopiero ją zaczyna – a oba modele spotkały się właśnie na pierwszym miejscu swoich rankingów.