BMW X5 jako pierwsze w Europie spopularyzowało luksusowe SUV-y i dziś również kreuje trendy. Oferuje pełen przekrój napędów, nowoczesne multimedia, futurystyczny wygląd i przyjemność z jazdy. Wszystko wskazuje na to, że nowe BMW X5 będzie przewodzić stadu luksusowych SUV-ów.

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Co ciekawe, główny konkurent ze znaczkiem Audi, czyli Q7, w momencie debiutu kilka tygodni temu oferował wyłącznie sześciocylindrowego diesla, co wciąż stanowi najrozsądniejszy wybór w tej klasie samochodów. Z czasem będzie oferował również benzynowe hybrydy plug-in, kolejny napęd, który świetnie pasuje do dużych SUV-ów poruszających się w mieście. Mercedes w modelu GLE oferuje dziś wyłącznie silniki 6- i 8-cylindrowe. Diesle i benzyniaki, również w wersji plug-in. Wygląda na to, że rozsądek wrócił do oferty.

BMW X5 Foto: Materiały prasowe

Benzyna i diesel zostają w grze. Klienci dużych SUV-ów mogą odetchnąć

Jednak żaden z konkurentów nie proponuje takiego przekroju napędów jak BMW X5. Nowe BMW X5 będzie pierwszym modelem marki oferowanym z pięcioma rodzajami układów napędowych. W gamie znajdą się wersje benzynowe i wysokoprężne z 48-woltową instalacją miękkiej hybrydy, hybrydy plug-in, pierwsze w pełni elektryczne iX5 oraz zapowiedziany na późniejszy etap iX5 Hydrogen, czyli seryjny model zasilany wodorem.

Gama napędów nowego BMW X5:

BMW X5 40 xDrive: benz., 400 KM, 580 Nm, 0–100 km/h w 5,3 s, V. maks. 250 km/h, spalanie 9,2–8,7 l/100 km

BMW X5 40d xDrive: diesel, 313 KM, 670 Nm, 0–100 km/h w 6,1 s, V. maks. 230 km/h, spalanie 7,3–7,0 l/100 km

BMW X5 50e xDrive: benz., hybryda plug-in, 489 KM, 700 Nm, 0–100 km/h w 5,0 s, V. maks. 242 km/h, spalanie 6,0–5,2 l/100 km

BMW X5 M60e xDrive: benz., hybryda plug-in, 612 KM, 800 Nm, 0–100 km/h w 4,5 s, V. maks. 250 km/h, spalanie 6,2–5,7 l/100 km

BMW iX5 60 xDrive: elektryczny, 578 KM, 805 Nm, 0–100 km/h w 5,3 s, V. maks. 250 km/h, zużycie energii 23,9–20,1 kWh/100 km.

BMW X5 Foto: Materiały prasowe

Hybrydy plug-in mają tu sens. Duży SUV, miasto i trasa bez nerwów

To jedna z najważniejszych informacji dotyczących nowej generacji. BMW wyraźnie nie zamierza ogłaszać jednego słusznego kierunku napędu. Zamiast tego nowe X5 ma być samochodem dla różnych rynków, różnych klientów i różnych scenariuszy użytkowania. Mimo że z pewnością jest to droga strategia, to znacznie mniej ryzykowna niż stawianie wszystkiego na napęd elektryczny. A klienci będą wniebowzięci. Jedyne zmartwienie, jakie mają, to precyzyjne dopasowanie napędu do potrzeb, stylu użytkowania i portfela.

Najbardziej klasyczną część gamy stworzą odmiany benzynowe i wysokoprężne, wspierane technologią mild hybrid. Obok nich pojawią się hybrydy plug-in, które w dużych SUV-ach premium nadal mają mocny argument: pozwalają jeździć lokalnie na prądzie, ale bez stresu związanego z dłuższą trasą.

BMW X5 Foto: Materiały prasowe

Największą nowością będzie jednak BMW iX5, czyli pierwsze w pełni elektryczne X5. Model otrzyma szóstą generację technologii BMW eDrive, architekturę 800 V, nowe cylindryczne ogniwa akumulatorowe o wysokości 120 mm oraz funkcję ładowania dwukierunkowego. W wersji BMW iX5 60 xDrive zasięg ma sięgać nawet 845 km. W praktyce oznacza to, że bez problemu będzie mogło pokonać autostradą 400 km. Znakomity wynik.

Na tym BMW nie kończy eksperymentu. W planach jest również BMW iX5 Hydrogen, czyli wodorowa odmiana X5 z ogniwami paliwowymi. Auto ma korzystać z nowej technologii BMW Hydrogen Flat Storage i kompaktowego układu ogniw paliwowych trzeciej generacji. I to będzie technologia, która dziś wciąż ma najmniejsze szanse na rynku. Ale niesie ze sobą potencjał rozwoju.

BMW X5 Foto: Materiały prasowe

Neue Klasse w kabinie. Panoramic iDrive i nowy kokpit

Piąta generacja BMW X5 ma korzystać z technologii opracowanych dla Neue Klasse. To ważne, bo nie chodzi wyłącznie o nowy napęd czy większy ekran. BMW przenosi do swojego dużego SUV-a cały pakiet rozwiązań, które mają zdefiniować kolejną epokę marki.

W kabinie pojawi się BMW Panoramic iDrive, oparty na systemie operacyjnym BMW X. W skład nowego środowiska cyfrowego wejdą centralny wyświetlacz o nietypowym kształcie, BMW Panoramic Vision z projekcją na całą szerokość dolnej części przedniej szyby, opcjonalny BMW 3D Head-Up Display, ekran pasażera oraz nowa wielofunkcyjna kierownica. Mieliśmy już okazję sprawdzić, jak spisuje się nowa koncepcja wnętrza w iX3. Rzeczywiście nowy wyświetlacz pod szybą jest niezwykle komfortowy. Kierownica ma znakomity wieniec, ale niepraktycznie zaprojektowane ramiona.

BMW X5 Foto: Materiały prasowe

Klamki BMW Winglets są wpuszczone w powierzchnię nadwozia i aktywują elektrycznie sterowane drzwi po lekkim dotknięciu. Można się spodziewać, że mimo że nie są wysuwane jak w iX3, to i tak będą odstawać wygodą użytkowania od klasycznego rozwiązania.

BMW X5 Foto: Materiały prasowe

Za to minimalistyczna kabina ma szansę się spodobać klientom. Ciekawostką są nowe materiały wykończeniowe. BMW zapowiada między innymi elementy dekoracyjne wykonane z łupku i szkła. Marka podkreśla, że będzie pierwszym producentem samochodów oferującym łupek jako opcjonalny materiał dekoracyjny we wnętrzu. Kamień w SUV-ie? Brzmi jak żart stylisty po mocnym espresso, ale w segmencie premium naturalne materiały coraz częściej zastępują błyszczący plastik.

BMW X5 Foto: Materiały prasowe

Nowa twarz X5. Więcej światła, więcej pewności siebie

Wygląd nowego BMW X5 łączy klasyczne proporcje dużego SUV-a z językiem projektowania Neue Klasse. Z przodu pojawi się pionowo ustawiona, podświetlana atrapa chłodnicy BMW Iconic Glow oraz nowe sygnatury świetlne z motywem podwójnego X. To pierwszy raz, gdy taki motyw świetlny trafia do samochodu BMW.

Klienci dostaną do wyboru jedenaście kolorów lakieru i obręcze kół o średnicy nawet 23 cali. W ofercie znajdą się także pakiety M Sport i M Sport Pro, a dla tych, którzy chcą, by rodzinny SUV wyglądał, jakby właśnie wrócił z treningu interwałowego, przewidziano akcesoria BMW M Performance Parts. Wśród nich znajdą się karbonowy splitter przedni, tylny spoiler dachowy, dyfuzor z aramidu, obudowy lusterek z aramidu oraz zestawy kół letnich i zimowych M Performance.

BMW X5 Foto: Materiały prasowe

Komfort, dynamika i komputer, który ma wyczuwać kierowcę

BMW zapowiada, że nowe X5 ma zachować charakter typowy dla tego modelu: połączenie komfortu podróżowania z prowadzeniem bardziej angażującym niż w przeciętnym dużym SUV-ie. Standardem będzie adaptacyjne zawieszenie, a niemal idealny rozkład masy między osiami w proporcji 50:50 ma pomagać w utrzymaniu właściwości jezdnych kojarzonych z marką.

Opcjonalnie dostępne będzie adaptacyjne sterowanie podwoziem oraz adaptacyjne sterowanie podwoziem Professional z aktywną stabilizacją przechyłów nadwozia. Początkowo system ten trafi do modeli w pełni elektrycznych i hybryd plug-in.

Nowością będzie także BMW Symbiotic Drive, czyli system mający dostosowywać wsparcie samochodu do stylu jazdy kierowcy. W elektrycznym iX5 oraz przyszłym iX5 Hydrogen pojawi się dodatkowo komputer Heart of Joy, który będzie odpowiadał między innymi za funkcję BMW Soft-Stop, czyli wyjątkowo płynne zatrzymywanie samochodu.

BMW X5 Foto: Materiały prasowe

Produkcja w Spartanburgu, debiut pod koniec 2026 r.

Nowe BMW X5 pozostanie wierne amerykańskiemu Spartanburgowi. To właśnie tam model jest produkowany od debiutu pierwszej generacji w 1999 r. Seryjna produkcja piątej generacji ruszy w sierpniu 2026 r.

Pierwsze warianty nowego BMW X5 mają trafić na rynek pod koniec listopada 2026 r. Wersje w pełni elektryczne i hybrydowe plug-in dołączą do gamy na początku 2027 r.

Dla zakładu w Spartanburgu będzie to ważny moment, bo BMW iX5 zostanie pierwszym w pełni elektrycznym samochodem produkowanym w tej fabryce. Obok zakładu powstała nowa fabryka akumulatorów wysokonapięciowych szóstej generacji, która w standardowej działalności operacyjnej nie ma wykorzystywać paliw kopalnych.

Nowe BMW X5 zapowiada się więc nie tylko jako kolejna generacja dobrze znanego SUV-a. To raczej techniczna deklaracja BMW: klienci mogą wybrać benzynę, diesla, plug-in, prąd albo wodór, ale marka chce, by niezależnie od źródła energii samochód nadal prowadził się jak BMW. Ambitne? Bardzo. Ale X5 zawsze lubiło udawać, że prawa fizyki są tylko sugestią.