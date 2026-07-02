BMW X5
BMW X5 jako pierwsze w Europie spopularyzowało luksusowe SUV-y i dziś również kreuje trendy. Oferuje pełen przekrój napędów, nowoczesne multimedia, futurystyczny wygląd i przyjemność z jazdy. Wszystko wskazuje na to, że nowe BMW X5 będzie przewodzić stadu luksusowych SUV-ów.
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Co ciekawe, główny konkurent ze znaczkiem Audi, czyli Q7, w momencie debiutu kilka tygodni temu oferował wyłącznie sześciocylindrowego diesla, co wciąż stanowi najrozsądniejszy wybór w tej klasie samochodów. Z czasem będzie oferował również benzynowe hybrydy plug-in, kolejny napęd, który świetnie pasuje do dużych SUV-ów poruszających się w mieście. Mercedes w modelu GLE oferuje dziś wyłącznie silniki 6- i 8-cylindrowe. Diesle i benzyniaki, również w wersji plug-in. Wygląda na to, że rozsądek wrócił do oferty.
BMW X5
Jednak żaden z konkurentów nie proponuje takiego przekroju napędów jak BMW X5. Nowe BMW X5 będzie pierwszym modelem marki oferowanym z pięcioma rodzajami układów napędowych. W gamie znajdą się wersje benzynowe i wysokoprężne z 48-woltową instalacją miękkiej hybrydy, hybrydy plug-in, pierwsze w pełni elektryczne iX5 oraz zapowiedziany na późniejszy etap iX5 Hydrogen, czyli seryjny model zasilany wodorem.
Gama napędów nowego BMW X5:
BMW X5
To jedna z najważniejszych informacji dotyczących nowej generacji. BMW wyraźnie nie zamierza ogłaszać jednego słusznego kierunku napędu. Zamiast tego nowe X5 ma być samochodem dla różnych rynków, różnych klientów i różnych scenariuszy użytkowania. Mimo że z pewnością jest to droga strategia, to znacznie mniej ryzykowna niż stawianie wszystkiego na napęd elektryczny. A klienci będą wniebowzięci. Jedyne zmartwienie, jakie mają, to precyzyjne dopasowanie napędu do potrzeb, stylu użytkowania i portfela.
Najbardziej klasyczną część gamy stworzą odmiany benzynowe i wysokoprężne, wspierane technologią mild hybrid. Obok nich pojawią się hybrydy plug-in, które w dużych SUV-ach premium nadal mają mocny argument: pozwalają jeździć lokalnie na prądzie, ale bez stresu związanego z dłuższą trasą.
BMW X5
Największą nowością będzie jednak BMW iX5, czyli pierwsze w pełni elektryczne X5. Model otrzyma szóstą generację technologii BMW eDrive, architekturę 800 V, nowe cylindryczne ogniwa akumulatorowe o wysokości 120 mm oraz funkcję ładowania dwukierunkowego. W wersji BMW iX5 60 xDrive zasięg ma sięgać nawet 845 km. W praktyce oznacza to, że bez problemu będzie mogło pokonać autostradą 400 km. Znakomity wynik.
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Na tym BMW nie kończy eksperymentu. W planach jest również BMW iX5 Hydrogen, czyli wodorowa odmiana X5 z ogniwami paliwowymi. Auto ma korzystać z nowej technologii BMW Hydrogen Flat Storage i kompaktowego układu ogniw paliwowych trzeciej generacji. I to będzie technologia, która dziś wciąż ma najmniejsze szanse na rynku. Ale niesie ze sobą potencjał rozwoju.
BMW X5
Piąta generacja BMW X5 ma korzystać z technologii opracowanych dla Neue Klasse. To ważne, bo nie chodzi wyłącznie o nowy napęd czy większy ekran. BMW przenosi do swojego dużego SUV-a cały pakiet rozwiązań, które mają zdefiniować kolejną epokę marki.
W kabinie pojawi się BMW Panoramic iDrive, oparty na systemie operacyjnym BMW X. W skład nowego środowiska cyfrowego wejdą centralny wyświetlacz o nietypowym kształcie, BMW Panoramic Vision z projekcją na całą szerokość dolnej części przedniej szyby, opcjonalny BMW 3D Head-Up Display, ekran pasażera oraz nowa wielofunkcyjna kierownica. Mieliśmy już okazję sprawdzić, jak spisuje się nowa koncepcja wnętrza w iX3. Rzeczywiście nowy wyświetlacz pod szybą jest niezwykle komfortowy. Kierownica ma znakomity wieniec, ale niepraktycznie zaprojektowane ramiona.
BMW X5
Klamki BMW Winglets są wpuszczone w powierzchnię nadwozia i aktywują elektrycznie sterowane drzwi po lekkim dotknięciu. Można się spodziewać, że mimo że nie są wysuwane jak w iX3, to i tak będą odstawać wygodą użytkowania od klasycznego rozwiązania.
BMW X5
Za to minimalistyczna kabina ma szansę się spodobać klientom. Ciekawostką są nowe materiały wykończeniowe. BMW zapowiada między innymi elementy dekoracyjne wykonane z łupku i szkła. Marka podkreśla, że będzie pierwszym producentem samochodów oferującym łupek jako opcjonalny materiał dekoracyjny we wnętrzu. Kamień w SUV-ie? Brzmi jak żart stylisty po mocnym espresso, ale w segmencie premium naturalne materiały coraz częściej zastępują błyszczący plastik.
BMW X5
Wygląd nowego BMW X5 łączy klasyczne proporcje dużego SUV-a z językiem projektowania Neue Klasse. Z przodu pojawi się pionowo ustawiona, podświetlana atrapa chłodnicy BMW Iconic Glow oraz nowe sygnatury świetlne z motywem podwójnego X. To pierwszy raz, gdy taki motyw świetlny trafia do samochodu BMW.
Klienci dostaną do wyboru jedenaście kolorów lakieru i obręcze kół o średnicy nawet 23 cali. W ofercie znajdą się także pakiety M Sport i M Sport Pro, a dla tych, którzy chcą, by rodzinny SUV wyglądał, jakby właśnie wrócił z treningu interwałowego, przewidziano akcesoria BMW M Performance Parts. Wśród nich znajdą się karbonowy splitter przedni, tylny spoiler dachowy, dyfuzor z aramidu, obudowy lusterek z aramidu oraz zestawy kół letnich i zimowych M Performance.
BMW X5
BMW zapowiada, że nowe X5 ma zachować charakter typowy dla tego modelu: połączenie komfortu podróżowania z prowadzeniem bardziej angażującym niż w przeciętnym dużym SUV-ie. Standardem będzie adaptacyjne zawieszenie, a niemal idealny rozkład masy między osiami w proporcji 50:50 ma pomagać w utrzymaniu właściwości jezdnych kojarzonych z marką.
Opcjonalnie dostępne będzie adaptacyjne sterowanie podwoziem oraz adaptacyjne sterowanie podwoziem Professional z aktywną stabilizacją przechyłów nadwozia. Początkowo system ten trafi do modeli w pełni elektrycznych i hybryd plug-in.
Nowością będzie także BMW Symbiotic Drive, czyli system mający dostosowywać wsparcie samochodu do stylu jazdy kierowcy. W elektrycznym iX5 oraz przyszłym iX5 Hydrogen pojawi się dodatkowo komputer Heart of Joy, który będzie odpowiadał między innymi za funkcję BMW Soft-Stop, czyli wyjątkowo płynne zatrzymywanie samochodu.
BMW X5
Nowe BMW X5 pozostanie wierne amerykańskiemu Spartanburgowi. To właśnie tam model jest produkowany od debiutu pierwszej generacji w 1999 r. Seryjna produkcja piątej generacji ruszy w sierpniu 2026 r.
Pierwsze warianty nowego BMW X5 mają trafić na rynek pod koniec listopada 2026 r. Wersje w pełni elektryczne i hybrydowe plug-in dołączą do gamy na początku 2027 r.
Dla zakładu w Spartanburgu będzie to ważny moment, bo BMW iX5 zostanie pierwszym w pełni elektrycznym samochodem produkowanym w tej fabryce. Obok zakładu powstała nowa fabryka akumulatorów wysokonapięciowych szóstej generacji, która w standardowej działalności operacyjnej nie ma wykorzystywać paliw kopalnych.
Nowe BMW X5 zapowiada się więc nie tylko jako kolejna generacja dobrze znanego SUV-a. To raczej techniczna deklaracja BMW: klienci mogą wybrać benzynę, diesla, plug-in, prąd albo wodór, ale marka chce, by niezależnie od źródła energii samochód nadal prowadził się jak BMW. Ambitne? Bardzo. Ale X5 zawsze lubiło udawać, że prawa fizyki są tylko sugestią.
BMW X5
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