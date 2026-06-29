Kiedy powstawały pierwsze sportowe samochody elektryczne, producenci wierzyli, że przyszłość musi brzmieć jak prom kosmiczny. Tworzono futurystyczne dźwięki napędu, podkreślano natychmiastowy moment obrotowy i powtarzano, że miażdżące przyspieszenie samo załatwi sprawę. Klienci mieli zapomnieć o obrotomierzach, zmianach biegów i mechanicznej dramaturgii silnika spalinowego.

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Problem w tym, że wielu miłośników sportowych aut nie kupuje samochodu wyłącznie po to, by popisywać się przy starcie spod świateł. Dobrym samochodem sportowym można cieszyć się emocjami również podczas spokojnej płynnej jazdy. Chodzi o połączenie kierowcy z samochodem, dźwięki, wibracje, rytm, moment zmiany biegu i poczucie, że maszyna żyje. Jak powiedział Christian von Koenigsegg o elektrykach: „hipersamochód musi być zwierzęciem”.

Porsche Taycan 2026 Foto: Materiały prasowe

Porsche zmienia zdanie. Taycan dostaje E-Shift

Dlatego Porsche wprowadza funkcję E-Shift w całej gamie Taycana. Na kierownicy pojawił się niebieski, okrągły przycisk, który aktywuje osiem symulowanych biegów. Kierowca może zmieniać je łopatkami przy kierownicy, a na wyświetlaczu pojawia się wirtualny obrotomierz.

To oczywiście nie są prawdziwe przełożenia. Taycan nadal pozostaje samochodem elektrycznym, w którym napęd nie potrzebuje klasycznej skrzyni biegów. Porsche stworzyło jednak cyfrową iluzję pracy przekładni, ogranicznika obrotów i zmiany biegów.

Porsche Taycan 2026 Foto: Materiały prasowe

Elektryki uczą się udawać spalinówki

Porsche nie jest w tym osamotnione. Mercedes-AMG w nowym elektrycznym GT 4-Door Coupé poszedł jeszcze dalej: przygotował dźwięk przypominający silnik V8, wibracje fotela i wirtualne biegi. Auto ma angażować nie tylko osiągami, ale też całym spektaklem znanym z samochodów spalinowych.

Porsche Taycan 2026 Foto: Materiały prasowe

Podobną drogą poszedł wcześniej Hyundai Ioniq 5 N, który udowodnił, że symulowane biegi w elektryku mogą mieć sens – nie techniczny, ale emocjonalny. Chodzi o stworzenie rytmu jazdy i namiastki tego, co przez dekady definiowało sportowe samochody.

W przypadku Porsche ta zmiana jest szczególnie ciekawa. Marka ze Stuttgartu przez lata budowała reputację na rozwiązaniach, które nie były ozdobą, tylko narzędziem. Jeśli coś trafiało do auta, miało poprawiać osiągi, prowadzenie albo czas na torze. Porsche nie lubiło gadżetów dla samego efektu.

E-Shift delikatnie przesuwa tę granicę. Nie poprawia fizyki jazdy, nie zwiększa zasięgu i nie skraca czasu ładowania. Ma poprawić wrażenia. To już nie inżynieria w najczystszej postaci, lecz dobrze zaprojektowana scenografia. W świecie samochodów sportowych emocje od zawsze były częścią produktu – tyle że kiedyś dostarczały je wał korbowy, wałki rozrządu i wydech. Teraz coraz częściej robi to oprogramowanie.

Taycan 2027 ma też większą baterię

Zmiany w Taycanie na rok modelowy 2027 nie ograniczają się do funkcji E-Shift. Wersje Taycan, Taycan 4 i Taycan 4S otrzymują standardowo większy pakiet akumulatorów o pojemności 105 kWh. Wszystkie odmiany, z wyjątkiem flagowego Turbo GT z pakietem Weissach, dostają także port ładowania NACS po stronie pasażera.

We wnętrzu pojawiły się aktualizacje systemu infotainment oraz odświeżona tacka na smartfon z magnetycznym uchwytem pierścieniowym i ładowaniem o mocy 25 W.

Porsche ma powód, by szukać nowych sposobów na ożywienie Taycana. Popyt na pierwszy elektryczny model marki wyraźnie spadł: z rekordowych 41 296 egzemplarzy w 2021 r. do 16 339 sztuk w 2025 r. To wciąż jeden z najlepszych samochodów elektrycznych na rynku, który w wersji Turbo GT z pakietem Manthey pokonał Nürburgring Nordschleife w 6:55.533 minut, co daje mu tytuł najszybszego drogowego auta elektrycznego. Ale rynek elektrycznych aut sportowych okazał się trudniejszy, niż wielu zakładało.

Porsche Taycan 2026 Foto: Materiały prasowe

Czy sportowy elektryk musi grać rolę spalinówki?

Funkcje takie jak E-Shift pokazują, że producenci zaczynają rozumieć różnicę między szybkością a emocjami. Elektryczne auta potrafią przyspieszać absurdalnie szybko, ale napięcie, które budują, bywa głównie elektryczne. A sportowy samochód na prąd jest trochę jak film akcji bez muzyki – niby wszystko się dzieje, ale serce bije spokojniej, niż powinno.

Czy kierowcy zaakceptują elektryczne sportowe samochody udające spalinowe i kiedy? Z pewnością nieprędko. Na razie wygląda to jak etap przejściowy: producenci uczą się, jak sprzedać emocje w epoce bez cylindrów, tłoków i zapachu benzyny.

Porsche Taycan 2026 Foto: Materiały prasowe

Porsche Taycan dostał więc niebieski przycisk, osiem cyfrowych biegów i wirtualny obrotomierz. Czy to lekarstwo na spadek zainteresowania elektrycznym Porsche? Może nie cudowna terapia, ale pierwszy sygnał, że nawet w świecie bezemisyjnych napędów sama dynamika już nie wystarcza. Emocje trzeba dziś projektować równie starannie jak akumulatory.