Chiński gigant elektromobilności wyraźnie zwalnia. Jeszcze niedawno wydawało się, że BYD jedzie na rynku jak rozpędzony pociąg dużych prędkości – nowe modele pojawiały się jeden po drugim, gama rosła, a sprzedaż biła kolejne rekordy. Początek 2026 r. przyniósł jednak niespodziewane hamowanie. I to na tyle wyraźne, że rywale zaczęli wyprzedzać lidera na jego własnym podwórku.

W pierwszych dwóch miesiącach roku BYD sprzedał w Chinach 400 241 samochodów, co oznacza spadek o 36 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Sam luty przyniósł wynik 190 tys. aut – o 9,5 proc. słabszy niż w styczniu i aż o 41 proc. gorszy niż rok wcześniej. Na częściowe wyhamowanie wpłynęły oczywiście obchody chińskiego Nowego Roku, które tradycyjnie ograniczają aktywność zakupową. Dane sugerują jednak, że powodów jest więcej.

Rynek elektryków w Chinach zaczyna się schładzać

Malejące ulgi podatkowe oraz spadek zaufania konsumentów zaczynają studzić chiński rynek samochodów elektrycznych. Wielu klientów woli wstrzymać się z zakupem i poczekać na nowe modele, a także na bardziej klarowne zasady rządowych programów dopłat i wymiany samochodów.

W efekcie nawet lider rynku odczuwa skutki rosnącej ostrożności kupujących. Jeszcze niedawno BYD był w Chinach synonimem nieprzerwanego wzrostu. Dziś okazuje się, że rynek elektromobilności w Państwie Środka dojrzewa – a wraz z nim rośnie konkurencja.