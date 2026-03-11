Nowy prezes Porsche, Michael Leiters, obejmuje stery w trudnym momencie dla marki z Zuffenhausen. Sprzedaż spada drugi rok z rzędu – w 2025 r. o 10 proc., po wcześniejszym spadku o 3 proc. w 2024 r. Szczególnie problematyczny jest rynek chiński, gdzie popyt na samochody Porsche maleje w dwucyfrowym tempie już trzeci rok z rzędu.

W takiej sytuacji firma musi szukać oszczędności i jednocześnie finansować rozwój nowych modeli. Jednym z pomysłów rozważanych przez nowe kierownictwo może być połączenie dwóch flagowych linii modelowych – Panamery i elektrycznego Taycana.

Koniec strategii pełnej elektryfikacji Porsche

Michael Leiters zastąpił Olivera Blume niedługo po tym, jak Porsche ogłosiło kilka istotnych decyzji strategicznych. Firma odchodzi od wcześniejszych planów pełnej elektryfikacji części gamy i stawia na równoległy rozwój różnych napędów, co niesie za sobą bardzo duże koszty produkcji, ale też stanowi obietnicę zysków w dłuższej perspektywie.

Nową spalinową wersję otrzyma nie tylko Macan, lecz także Boxster i Cayman. Wszystkie trzy modele mają funkcjonować równolegle ze swoimi elektrycznymi odpowiednikami. Z kolei planowany nowy SUV z trzema rzędami foteli zadebiutuje z silnikami spalinowymi, choć pierwotnie miał być wyłącznie elektryczny. Równolegle na rynek wchodzi elektryczny Cayenne, który również będzie sprzedawany obok wersji spalinowej. Taka strategia może objąć także kolejną rodzinę modeli.