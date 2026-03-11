Konfiguratory niektórych marek potrafią skutecznie podnieść ciśnienie podczas zamawiania samochodu. Dziesiątki opcji, branżowe nazewnictwo, które dla laika brzmi jak szyfr, oraz ceny dodatków – szczególnie w markach premium pokroju Audi – sprawiają, że konfiguracja auta potrafi zamienić się w prawdziwy horror. Owszem, daje to możliwość niezwykle precyzyjnego dopasowania samochodu do własnych potrzeb, ale droga do idealnej specyfikacji bywa długa, mozolna i… kosztowna.

Reklama Reklama

Volkswagen i Škoda upraszczają ofertę. Więcej wyposażenia i niższy próg wejścia

Volkswagen i Škoda postanowiły uprościć ten proces, wychodząc naprzeciw klientom zmęczonym konfiguratorową dżunglą – albo po prostu tym, którzy nie mają czasu analizować każdej pozycji z listy wyposażenia. To odpowiedź na ofertę Toyoty, Kii, Hyundaia oraz chińskich koncernów.

Zamiast wielogodzinnego klikania Škoda i VW proponują gotowe pakiety w atrakcyjnej cenie i z korzystnym finansowaniem. Taką rolę pełnią nowa podstawowa wersja Pure w Volkswagenie Polo oraz specjalna linia wyposażenia Drive przygotowana przez Škodę. W obu przypadkach pomysł jest prosty: obniżyć próg wejścia i zaproponować sensownie skonfigurowane samochody w dobrej cenie – bez konieczności przedzierania się przez kilkudziesięciopozycyjną listę opcji.

VW Polo Foto: Materiały prasowe

Volkswagen Polo Pure – najtańszy nowy Volkswagen w Polsce

Volkswagen wprowadził na polski rynek nową bazową odmianę modelu Polo – Pure. To obecnie najtańszy nowy Volkswagen dostępny w Polsce – jego cena startuje od 75 990 zł. Polo to jeden z najważniejszych modeli w historii marki. Od debiutu w 1975 r. wszystkie generacje sprzedały się w liczbie ponad 20 milionów egzemplarzy na całym świecie. Obecna generacja jest na rynku od 2017 r., a w 2021 r. przeszła modernizację i zyskała bogatsze wyposażenie seryjne.