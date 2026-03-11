Skoda Scala
Konfiguratory niektórych marek potrafią skutecznie podnieść ciśnienie podczas zamawiania samochodu. Dziesiątki opcji, branżowe nazewnictwo, które dla laika brzmi jak szyfr, oraz ceny dodatków – szczególnie w markach premium pokroju Audi – sprawiają, że konfiguracja auta potrafi zamienić się w prawdziwy horror. Owszem, daje to możliwość niezwykle precyzyjnego dopasowania samochodu do własnych potrzeb, ale droga do idealnej specyfikacji bywa długa, mozolna i… kosztowna.
Volkswagen i Škoda postanowiły uprościć ten proces, wychodząc naprzeciw klientom zmęczonym konfiguratorową dżunglą – albo po prostu tym, którzy nie mają czasu analizować każdej pozycji z listy wyposażenia. To odpowiedź na ofertę Toyoty, Kii, Hyundaia oraz chińskich koncernów.
Zamiast wielogodzinnego klikania Škoda i VW proponują gotowe pakiety w atrakcyjnej cenie i z korzystnym finansowaniem. Taką rolę pełnią nowa podstawowa wersja Pure w Volkswagenie Polo oraz specjalna linia wyposażenia Drive przygotowana przez Škodę. W obu przypadkach pomysł jest prosty: obniżyć próg wejścia i zaproponować sensownie skonfigurowane samochody w dobrej cenie – bez konieczności przedzierania się przez kilkudziesięciopozycyjną listę opcji.
VW Polo
Volkswagen wprowadził na polski rynek nową bazową odmianę modelu Polo – Pure. To obecnie najtańszy nowy Volkswagen dostępny w Polsce – jego cena startuje od 75 990 zł. Polo to jeden z najważniejszych modeli w historii marki. Od debiutu w 1975 r. wszystkie generacje sprzedały się w liczbie ponad 20 milionów egzemplarzy na całym świecie. Obecna generacja jest na rynku od 2017 r., a w 2021 r. przeszła modernizację i zyskała bogatsze wyposażenie seryjne.
Nowa wersja Pure dostępna jest z silnikiem 1.0 MPI (80 KM) oraz 1.0 TSI (95 KM). Konfigurację wyposażenia uproszczono, aby utrzymać atrakcyjną cenę, ale samochód nadal oferuje m.in. cyfrowe zegary, system multimedialny czy światła LED.
Podobną filozofię upraszczania oferty przyjęła Škoda. Marka wprowadziła nową linię wyposażenia Drive do modeli spalinowych. Ideą tej wersji jest zaoferowanie bogatego wyposażenia w jednym pakiecie – bez konieczności dobierania wielu dodatkowych opcji. Obecnie można kupić w wersji Drive takie modele jak Fabia, Scala, Kamiq, Octavia, Karoq, Kodiaq czy Superb.
W mniejszych modelach nacisk położono na praktyczne rozwiązania zwiększające komfort codziennej jazdy, takie jak kamera cofania, bezkluczykowy dostęp czy pakiety zimowe. W większych autach pojawiają się natomiast bardziej zaawansowane systemy, w tym reflektory Matrix LED czy rozbudowane systemy wspomagania kierowcy.
Nowa linia Drive ma również uprościć proces wyboru samochodu. Zamiast analizowania wielu pakietów wyposażenia klienci otrzymują gotową konfigurację obejmującą najczęściej wybierane elementy. Zarówno Volkswagen, jak i Škoda odpowiadają w ten sposób na zmianę zachowań klientów. Coraz więcej kierowców szuka dziś gotowych, rozsądnie skonfigurowanych samochodów w przewidywalnej cenie. Polo Pure ma przyciągnąć osoby kupujące pierwszy nowy samochód lub szukające niedrogiego auta miejskiego, natomiast linia Drive w modelach Škody daje możliwość wyboru bogato wyposażonego auta w atrakcyjnej cenie bez konieczności żmudnej konfiguracji. W obu przypadkach cel jest podobny – uczynić ofertę bardziej przejrzystą i dostępniejszą dla szerszej grupy odbiorców.
