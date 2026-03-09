Modele Alfy Romeo z rodziny Intensa
Najważniejszym motorem wzrostu pozostaje Europa. Sprzedaż na Starym Kontynencie zwiększyła się o 31,1 proc. rok do roku, a szczególnie dobre wyniki odnotowano w Wielkiej Brytanii (+80,1 proc.), Francji (+41,9 proc.), Włoszech (+20,7 proc.), Niemczech (+20,5 proc.) oraz Hiszpanii (+15,1 proc.). Na rynku włoskim Alfa Romeo była marką premium o największym wzroście udziału w rynku, poprawiając swój wynik o 0,4 punktu procentowego.
Ponad 80 proc. sprzedaży marki przypada właśnie na Europę, która pozostaje dla Alfy kluczowym polem gry. Na kolejnych miejscach znajdują się Ameryka Północna, region Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azja.
Alfa Romeo Giulia i Stelvio.
Włoska marka coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność również poza Europą. W regionie Bliskiego Wschodu i Afryki sprzedaż wzrosła o 16,3 proc., a szczególnie dynamiczne tempo widać w Maroku (+65 proc.) i Turcji (+38,7 proc.). Jeszcze szybciej rośnie Azja – tam sprzedaż zwiększyła się o 43,8 proc. Japonia, która od lat ceni włoską markę, zanotowała imponujący wynik +71,4 proc. W tym samym czasie Alfa Romeo wróciła także na rynki Tajwanu i Malezji, wzmacniając swoją obecność w regionie Azji i Pacyfiku.
Alfa Romeo Junior
Największym bohaterem tego wzrostu jest model Junior. Kompaktowy crossover od momentu debiutu zebrał już ponad 60 tys. zamówień w ponad 40 krajach, z czego 17 proc. dotyczy wersji elektrycznych.
Junior to pierwszy model w historii Alfy Romeo produkowany poza Włochami – powstaje w Tychach. Samochód dzieli rozwiązania techniczne z innymi modelami koncernu Stellantis produkowanymi w tej samej fabryce, takimi jak Jeep Avenger czy Fiat 600. Jedną z jego największych zalet jest fakt, że na tej samej platformie powstają zarówno wersje elektryczne, jak i spalinowe, co pozwala elastycznie dostosowywać produkcję do zapotrzebowania rynku.
Czytaj więcej
Humanoidalne roboty trafiają do zakładu BMW w Lipsku i nie są już futurystyczną ciekawostką. Po miesiącach testów w USA koncern rozpoczyna kolejny...
Model ma dla Alfy Romeo znaczenie strategiczne, ponieważ przyciąga do marki młodszych klientów – tych, którzy dotąd patrzyli na Alfę raczej z sympatią niż z realnym zamiarem zakupu.
Alfa Romeo 33 Stradale
Na drugim biegunie oferty znajduje się model 33 Stradale – ekskluzywny supersamochód produkowany w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy. Od 2024 r. do garaży klientów trafiło pięć sztuk tego modelu. Alfa Romeo 33 Stradale przypomina światu, jaką rolę w historii motoryzacji odgrywała ta marka i jak silnie kojarzy się z emocjami.
Alfa Romeo Giulia
Wzrost sprzedaży Alfy Romeo może cieszyć. To marka z wyjątkowo bogatą historią, która pozwala kierowcom wyrazić niebanalną osobowość. W świecie samochodów coraz bardziej ujednoliconych stylistycznie takie modele jak Alfa Romeo Giulia czy Fiat 500 pozostają jednym z najbardziej wyrazistych symboli europejskiego stylu życia. Oby w najbliższych latach Alfa Romeo znalazła środki na dalszy rozwój i pokazała kolejne interesujące modele.
Dacia przygotowuje premierę zupełnie nowego modelu. Samochód o nazwie Striker zostanie oficjalnie zaprezentowany...
W świecie luksusowych SUV-ów coraz trudniej o prawdziwą ekskluzywność. Bentley znalazł jednak na to prosty sposó...
Futurystyczny kokpit, inspirowane motorsportem sterowanie oraz elektryczna architektura nowego Mercedesa AMG GT...
Trzyletni samochód wciąż można uznać za młody, ale dane pokazują, że coraz częściej zaczyna sprawiać kłopoty. Na...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas