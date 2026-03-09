Reklama

Samochód produkowany w Polsce wyciąga Alfę Romeo z dołka

Alfa Romeo znów łapie wiatr w żagle. W 2025 roku sprzedaż włoskiej marki wzrosła globalnie o ponad 20 proc., przekraczając poziom 73 tys. samochodów. Największą rolę w tym odbiciu odegrał najmniejszy model w gamie – Alfa Junior produkowana w Tychach, która skutecznie przyciąga do marki nowych, młodszych klientów.

Publikacja: 09.03.2026 12:00

Modele Alfy Romeo z rodziny Intensa

Modele Alfy Romeo z rodziny Intensa

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Najważniejszym motorem wzrostu pozostaje Europa. Sprzedaż na Starym Kontynencie zwiększyła się o 31,1 proc. rok do roku, a szczególnie dobre wyniki odnotowano w Wielkiej Brytanii (+80,1 proc.), Francji (+41,9 proc.), Włoszech (+20,7 proc.), Niemczech (+20,5 proc.) oraz Hiszpanii (+15,1 proc.). Na rynku włoskim Alfa Romeo była marką premium o największym wzroście udziału w rynku, poprawiając swój wynik o 0,4 punktu procentowego.

Ponad 80 proc. sprzedaży marki przypada właśnie na Europę, która pozostaje dla Alfy kluczowym polem gry. Na kolejnych miejscach znajdują się Ameryka Północna, region Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azja.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio.

Foto: Materiały prasowe

Europa rośnie, ale świat także przyspiesza

Włoska marka coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność również poza Europą. W regionie Bliskiego Wschodu i Afryki sprzedaż wzrosła o 16,3 proc., a szczególnie dynamiczne tempo widać w Maroku (+65 proc.) i Turcji (+38,7 proc.). Jeszcze szybciej rośnie Azja – tam sprzedaż zwiększyła się o 43,8 proc. Japonia, która od lat ceni włoską markę, zanotowała imponujący wynik +71,4 proc. W tym samym czasie Alfa Romeo wróciła także na rynki Tajwanu i Malezji, wzmacniając swoją obecność w regionie Azji i Pacyfiku.

Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo Junior

Foto: Materiały prasowe

Junior – najmniejszy, ale najważniejszy

Największym bohaterem tego wzrostu jest model Junior. Kompaktowy crossover od momentu debiutu zebrał już ponad 60 tys. zamówień w ponad 40 krajach, z czego 17 proc. dotyczy wersji elektrycznych.

Junior to pierwszy model w historii Alfy Romeo produkowany poza Włochami – powstaje w Tychach. Samochód dzieli rozwiązania techniczne z innymi modelami koncernu Stellantis produkowanymi w tej samej fabryce, takimi jak Jeep Avenger czy Fiat 600. Jedną z jego największych zalet jest fakt, że na tej samej platformie powstają zarówno wersje elektryczne, jak i spalinowe, co pozwala elastycznie dostosowywać produkcję do zapotrzebowania rynku.

Czytaj więcej

Humanoidalny robot AEON wyprodukowany przez Hexagon, który rozpoczyna pracę w fabryce BMW w Lipsku.
Innowacje
BMW stawia na humanoidy. To już nie pokaz technologii, ale element strategii

Model ma dla Alfy Romeo znaczenie strategiczne, ponieważ przyciąga do marki młodszych klientów – tych, którzy dotąd patrzyli na Alfę raczej z sympatią niż z realnym zamiarem zakupu.

Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo 33 Stradale

Foto: Materiały prasowe

33 Stradale – wizytówka emocji

Na drugim biegunie oferty znajduje się model 33 Stradale – ekskluzywny supersamochód produkowany w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy. Od 2024 r. do garaży klientów trafiło pięć sztuk tego modelu. Alfa Romeo 33 Stradale przypomina światu, jaką rolę w historii motoryzacji odgrywała ta marka i jak silnie kojarzy się z emocjami.

Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Giulia

Foto: Materiały prasowe

Wzrost sprzedaży Alfy Romeo może cieszyć. To marka z wyjątkowo bogatą historią, która pozwala kierowcom wyrazić niebanalną osobowość. W świecie samochodów coraz bardziej ujednoliconych stylistycznie takie modele jak Alfa Romeo Giulia czy Fiat 500 pozostają jednym z najbardziej wyrazistych symboli europejskiego stylu życia. Oby w najbliższych latach Alfa Romeo znalazła środki na dalszy rozwój i pokazała kolejne interesujące modele.

