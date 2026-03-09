Najważniejszym motorem wzrostu pozostaje Europa. Sprzedaż na Starym Kontynencie zwiększyła się o 31,1 proc. rok do roku, a szczególnie dobre wyniki odnotowano w Wielkiej Brytanii (+80,1 proc.), Francji (+41,9 proc.), Włoszech (+20,7 proc.), Niemczech (+20,5 proc.) oraz Hiszpanii (+15,1 proc.). Na rynku włoskim Alfa Romeo była marką premium o największym wzroście udziału w rynku, poprawiając swój wynik o 0,4 punktu procentowego.

Ponad 80 proc. sprzedaży marki przypada właśnie na Europę, która pozostaje dla Alfy kluczowym polem gry. Na kolejnych miejscach znajdują się Ameryka Północna, region Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azja.

Alfa Romeo Giulia i Stelvio. Foto: Materiały prasowe

Europa rośnie, ale świat także przyspiesza

Włoska marka coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność również poza Europą. W regionie Bliskiego Wschodu i Afryki sprzedaż wzrosła o 16,3 proc., a szczególnie dynamiczne tempo widać w Maroku (+65 proc.) i Turcji (+38,7 proc.). Jeszcze szybciej rośnie Azja – tam sprzedaż zwiększyła się o 43,8 proc. Japonia, która od lat ceni włoską markę, zanotowała imponujący wynik +71,4 proc. W tym samym czasie Alfa Romeo wróciła także na rynki Tajwanu i Malezji, wzmacniając swoją obecność w regionie Azji i Pacyfiku.