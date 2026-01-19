Aktualizacja: 19.01.2026 21:08 Publikacja: 19.01.2026 05:00
Nowe reflektory Opla Astry Intelli-Lux HD składają się z 51 200 indywidualnie sterowanych elementów świetlnych.
Foto: Materiały prasowe
System Intelli-Lux HD obejmuje także adaptacyjne światła mijania i drogowe, doświetlanie zakrętów oraz tryby pracy dostosowane do złych warunków pogodowych. Wiązka światła jest cyfrowo modelowana w zależności od kąta skrętu kierownicy, a dodatkowe moduły poprawiają widoczność pobocza w zakrętach.
System Intelli-Lux HD Opla obejmuje także adaptacyjne światła mijania i drogowe, doświetlanie zakrętów oraz tryby pracy dostosowane do złych warunków pogodowych.
Foto: Materiały prasowe
Reflektory Intelli-Lux HD składają się z 51 200 indywidualnie sterowanych elementów świetlnych – po 25 600 na każdą stronę. Kamera analizuje sytuację przed samochodem i na bieżąco dopasowuje kształt oraz intensywność wiązki światła. Inne pojazdy są „wycinane” ze strumienia światła, dzięki czemu kierowca może korzystać z maksymalnego oświetlenia drogi bez oślepiania innych uczestników ruchu.
Czytaj więcej
Mazda długo stała z boku elektrycznej rewolucji. Gdy inni producenci ścigali się na zasięgi, moce...
W porównaniu z wcześniejszymi systemami matrycowymi obszar zaciemnienia wokół nadjeżdżających aut jest mniejszy, a pobocze i dalsza część drogi pozostają lepiej doświetlone. Według danych producenta przy prędkości 80 km/h przeszkody mogą być zauważone o 30–40 metrów wcześniej niż przy klasycznych reflektorach halogenowych, co daje kierowcy dodatkowy czas na reakcję.
Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja rozpoznawania znaków drogowych. Po wykryciu znaku system ogranicza intensywność światła w jego kierunku, aby zredukować odbicia, które mogłyby oślepiać kierowcę. Dostępny jest również tryb jazdy po krajach z ruchem lewostronnym bez konieczności mechanicznej ingerencji w reflektory.
Lifting Opla Astry na rok 2026 obejmuje obie wersję, hatchback i kombi.
Foto: Materiały prasowe
Lifting przyniósł także zmiany w wyglądzie przodu. Po raz pierwszy w Astrze podświetlane jest logo Opel Blitz, umieszczone centralnie w nowym pasie Opel Vizor. Zamiast ozdobników postawiono na czyste linie i elementy świetlne, które poprawiają rozpoznawalność auta po zmroku. Inspiracją dla tego rozwiązania był koncepcyjny model Corsa GSE Vision Gran Turismo, choć w Astrze przełożono go na formę w pełni użytkową.
Nowa Astra dostosowuje się do motoryzacyjnej mody i dzięki świetlnym elementom z przodu zwiększa rozpoznawalność marki, szczególnie w nocy. Nie zmienia to faktu, że nowe reflektory to realne wsparcie podczas jazdy nocą, a nie tylko element wyposażenia „na pokaz”. Ktoś, kto raz spróbuje jazdy z takimi reflektorami, będzie odczuwał niepokój podczas prowadzenia samochodu z tradycyjnym oświetleniem. To jeden z najważniejszych elementów wyposażenia nowych samochodów, który wpływa na bezpieczeństwo jazdy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najnowsza elektryczna Kia EV2 jest niczym pozbawiony nostalgicznej nuty Renault 4. Będzie konkurowała w segmenci...
Mazda długo stała z boku elektrycznej rewolucji. Gdy inni producenci ścigali się na zasięgi, moce i rekordy łado...
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa jest limitowana do zaledwie dziesięciu egzemplarzy i wszystkie zostały...
W czasach, gdy hot hatche znikają z rynku, a producenci ścigają się na hybrydy i ekrany, Cupra idzie pod prąd. L...
Dwadzieścia lat po premierze Porsche Carrera GT wraca do fabryki – i wyjeżdża z niej jak nowe. Tak wygląda najba...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas