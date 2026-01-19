Reklama

Nowa Astra po liftingu świeci przykładem. Dosłownie.

Lifting Opla Astry na rok 2026 nie przynosi rewolucji w stylu, ale wprowadza nowe adaptacyjne reflektory Intelli-Lux HD z tysiącami elementów świetlnych.

Publikacja: 19.01.2026 05:00

Nowe reflektory Opla Astry Intelli-Lux HD składają się z 51 200 indywidualnie sterowanych elementów

Nowe reflektory Opla Astry Intelli-Lux HD składają się z 51 200 indywidualnie sterowanych elementów świetlnych.

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

System Intelli-Lux HD obejmuje także adaptacyjne światła mijania i drogowe, doświetlanie zakrętów oraz tryby pracy dostosowane do złych warunków pogodowych. Wiązka światła jest cyfrowo modelowana w zależności od kąta skrętu kierownicy, a dodatkowe moduły poprawiają widoczność pobocza w zakrętach.

System Intelli-Lux HD Opla obejmuje także adaptacyjne światła mijania i drogowe, doświetlanie zakręt

System Intelli-Lux HD Opla obejmuje także adaptacyjne światła mijania i drogowe, doświetlanie zakrętów oraz tryby pracy dostosowane do złych warunków pogodowych.

Foto: Materiały prasowe

Jak działają reflektory Opla z tysiącami pikseli światła

Reflektory Intelli-Lux HD składają się z 51 200 indywidualnie sterowanych elementów świetlnych – po 25 600 na każdą stronę. Kamera analizuje sytuację przed samochodem i na bieżąco dopasowuje kształt oraz intensywność wiązki światła. Inne pojazdy są „wycinane” ze strumienia światła, dzięki czemu kierowca może korzystać z maksymalnego oświetlenia drogi bez oślepiania innych uczestników ruchu.

W porównaniu z wcześniejszymi systemami matrycowymi obszar zaciemnienia wokół nadjeżdżających aut jest mniejszy, a pobocze i dalsza część drogi pozostają lepiej doświetlone. Według danych producenta przy prędkości 80 km/h przeszkody mogą być zauważone o 30–40 metrów wcześniej niż przy klasycznych reflektorach halogenowych, co daje kierowcy dodatkowy czas na reakcję.

Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja rozpoznawania znaków drogowych. Po wykryciu znaku system ogranicza intensywność światła w jego kierunku, aby zredukować odbicia, które mogłyby oślepiać kierowcę. Dostępny jest również tryb jazdy po krajach z ruchem lewostronnym bez konieczności mechanicznej ingerencji w reflektory.

Lifting Opla Astry na rok 2026 obejmuje obie wersję, hatchback i kombi.

Lifting Opla Astry na rok 2026 obejmuje obie wersję, hatchback i kombi.

Foto: Materiały prasowe

Teraz Astra będzie łatwo rozpoznawalna na drodze

Lifting przyniósł także zmiany w wyglądzie przodu. Po raz pierwszy w Astrze podświetlane jest logo Opel Blitz, umieszczone centralnie w nowym pasie Opel Vizor. Zamiast ozdobników postawiono na czyste linie i elementy świetlne, które poprawiają rozpoznawalność auta po zmroku. Inspiracją dla tego rozwiązania był koncepcyjny model Corsa GSE Vision Gran Turismo, choć w Astrze przełożono go na formę w pełni użytkową.

Zmiany liftingowe Opla Astry nie tylko na pokaz

Nowa Astra dostosowuje się do motoryzacyjnej mody i dzięki świetlnym elementom z przodu zwiększa rozpoznawalność marki, szczególnie w nocy. Nie zmienia to faktu, że nowe reflektory to realne wsparcie podczas jazdy nocą, a nie tylko element wyposażenia „na pokaz”. Ktoś, kto raz spróbuje jazdy z takimi reflektorami, będzie odczuwał niepokój podczas prowadzenia samochodu z tradycyjnym oświetleniem. To jeden z najważniejszych elementów wyposażenia nowych samochodów, który wpływa na bezpieczeństwo jazdy.

Źródło: rp.pl

Motoryzacja Opel Opel Astra
