System Intelli-Lux HD obejmuje także adaptacyjne światła mijania i drogowe, doświetlanie zakrętów oraz tryby pracy dostosowane do złych warunków pogodowych. Wiązka światła jest cyfrowo modelowana w zależności od kąta skrętu kierownicy, a dodatkowe moduły poprawiają widoczność pobocza w zakrętach.

Foto: Materiały prasowe

Jak działają reflektory Opla z tysiącami pikseli światła

Reflektory Intelli-Lux HD składają się z 51 200 indywidualnie sterowanych elementów świetlnych – po 25 600 na każdą stronę. Kamera analizuje sytuację przed samochodem i na bieżąco dopasowuje kształt oraz intensywność wiązki światła. Inne pojazdy są „wycinane” ze strumienia światła, dzięki czemu kierowca może korzystać z maksymalnego oświetlenia drogi bez oślepiania innych uczestników ruchu.

W porównaniu z wcześniejszymi systemami matrycowymi obszar zaciemnienia wokół nadjeżdżających aut jest mniejszy, a pobocze i dalsza część drogi pozostają lepiej doświetlone. Według danych producenta przy prędkości 80 km/h przeszkody mogą być zauważone o 30–40 metrów wcześniej niż przy klasycznych reflektorach halogenowych, co daje kierowcy dodatkowy czas na reakcję.