Aktualizacja: 20.09.2025 09:58 Publikacja: 20.09.2025 07:20
Największą nowością w zmodernizowanym Peugeocie 308 jest powrót w ofercie do silnika diesla
Foto: mat. prasowe
Peugeot zaprezentował odświeżoną serię 308 – zarówno w wersji hatchback, jak i kombi 308 SW. Lifting nie ograniczył się do kosmetyki: poza zmianami stylistycznymi i cyfrowymi, Francuzi mocno wzmocnili ofertę układów napędowych. Klienci dostaną nie tylko nowego elektryka E-308 z większym zasięgiem, ale także hybrydy i po przerwie Peugeot powraca również do silników diesla.
Nowy Peugeot 308
Foto: mat. prasowe
Z zewnątrz uwagę zwracają podświetlane logo marki (od wersji GT), przeprojektowany grill i diodowe światła w charakterystycznym motywie pazura, które teraz powędrowały do głównych świateł. Do tego dochodzą nowe kolory nadwozia i wzory felg. W kabinie pozostał rozpoznawalny i-Cockpit z małą kierownicą i cyfrowymi zegarami, które teraz zyskały trójwymiarową grafikę. Zmieniono także oświetlenie ambientowe, a pod 10-calowym ekranem pojawiły się konfigurowalne przełączniki i-Toggle.
Nowy Peugeot 308
Foto: mat. prasowe
Najwięcej zmian doczekał się model E-308 z akumulatorem 58,4 kWh i mocą 156 KM. Auto oferuje teraz do 450 km zasięgu (WLTP), czyli o 34 km więcej niż wcześniej, a szybkie ładowanie od 20 do 80 proc. trwa około 32 minuty. Dzięki technologii V2L samochód może zasilać np. rower elektryczny lub lampę turystyczną. W ofercie są także: hybryda plug-in o mocy 195 KM i zasięgu do 85 km (+20 km względem poprzednika), hybryda mild hybrid 48V o mocy 145 KM, od wiosny 2026 r. także 1,5-litrowy diesel 130 KM.
Nowy Peugeot 308
Foto: mat. prasowe
Peugeot stawia również na komfort – dostępne będą ergonomiczne fotele z certyfikatem AGR, opcjonalna funkcja masażu, system audio Focal oraz podgrzewane siedzenia w wyższych wersjach. Nowością w gamie multimediów jest pakiet i-Connect Advanced z nawigacją TomTom oraz integracją z ChatGPT. Aktualizacje oprogramowania mają być dostarczane bezprzewodowo. Peugeot 308 powstaje w Miluzie (Alzacja), a projekt przygotowano w centrum pod Paryżem. Zamówienia na wersję hatchback i kombi będzie można składać od jesieni 2025 r. Klienci wybiorą spośród pięciu wersji: Style, Allure, GT, Business i GT Exclusive.
Nowy Peugeot 308 SW
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że:
- Peugeot 308 zdobył w 2022 roku tytuł „Red Dot Award” za design.
- Francuzi sprzedali już ponad 1,3 mln egzemplarzy modelu 308 od premiery w 2007 roku.
- Technologia V2L, dostępna teraz w E-308, była dotąd domeną marek koreańskich – Hyundai i Kia jako pierwsi wprowadzili ją do masowej sprzedaży.
Nowy Peugeot 308
Foto: mat. prasowe
Nowy Peugeot 308
Foto: mat. prasowe
