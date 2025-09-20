Reklama

Peugeot niespodziewanie wraca do oferowania silników diesla

Peugeot modernizuje swój kompaktowy model 308. Zmiany dotyczą właściwie wszystkiego, od lekkiego retuszu wyglądu po zmiany w napędach i wyposażeniu. Największą nowością jest powrót w ofercie do silników diesla.

Publikacja: 20.09.2025 07:20

Największą nowością w zmodernizowanym Peugeocie 308 jest powrót w ofercie do silnika diesla

Największą nowością w zmodernizowanym Peugeocie 308 jest powrót w ofercie do silnika diesla

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Peugeot zaprezentował odświeżoną serię 308 – zarówno w wersji hatchback, jak i kombi 308 SW. Lifting nie ograniczył się do kosmetyki: poza zmianami stylistycznymi i cyfrowymi, Francuzi mocno wzmocnili ofertę układów napędowych. Klienci dostaną nie tylko nowego elektryka E-308 z większym zasięgiem, ale także hybrydy i po przerwie Peugeot powraca również do silników diesla.

Nowy Peugeot 308

Nowy Peugeot 308

Foto: mat. prasowe

Z zewnątrz uwagę zwracają podświetlane logo marki (od wersji GT), przeprojektowany grill i diodowe światła w charakterystycznym motywie pazura, które teraz powędrowały do głównych świateł. Do tego dochodzą nowe kolory nadwozia i wzory felg. W kabinie pozostał rozpoznawalny i-Cockpit z małą kierownicą i cyfrowymi zegarami, które teraz zyskały trójwymiarową grafikę. Zmieniono także oświetlenie ambientowe, a pod 10-calowym ekranem pojawiły się konfigurowalne przełączniki i-Toggle.

Czytaj więcej

Grupa Stellantis, nowy dyrektor ds. designu europejskich marek grupy Stellantis
Tu i Teraz
Wielki powrót do koncernu. Nowe modele grupy Stellantis będą wyglądały inaczej
Nowy Peugeot 308

Nowy Peugeot 308

Foto: mat. prasowe

Elektryfikacja, ale i powrót silnika diesla

Najwięcej zmian doczekał się model E-308 z akumulatorem 58,4 kWh i mocą 156 KM. Auto oferuje teraz do 450 km zasięgu (WLTP), czyli o 34 km więcej niż wcześniej, a szybkie ładowanie od 20 do 80 proc. trwa około 32 minuty. Dzięki technologii V2L samochód może zasilać np. rower elektryczny lub lampę turystyczną. W ofercie są także: hybryda plug-in o mocy 195 KM i zasięgu do 85 km (+20 km względem poprzednika), hybryda mild hybrid 48V o mocy 145 KM, od wiosny 2026 r. także 1,5-litrowy diesel 130 KM.

Nowy Peugeot 308

Nowy Peugeot 308

Foto: mat. prasowe

Peugeot stawia również na komfort – dostępne będą ergonomiczne fotele z certyfikatem AGR, opcjonalna funkcja masażu, system audio Focal oraz podgrzewane siedzenia w wyższych wersjach. Nowością w gamie multimediów jest pakiet i-Connect Advanced z nawigacją TomTom oraz integracją z ChatGPT. Aktualizacje oprogramowania mają być dostarczane bezprzewodowo. Peugeot 308 powstaje w Miluzie (Alzacja), a projekt przygotowano w centrum pod Paryżem. Zamówienia na wersję hatchback i kombi będzie można składać od jesieni 2025 r. Klienci wybiorą spośród pięciu wersji: Style, Allure, GT, Business i GT Exclusive.

Nowy Peugeot 308 SW

Nowy Peugeot 308 SW

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że:
 - Peugeot 308 zdobył w 2022 roku tytuł „Red Dot Award” za design.
- Francuzi sprzedali już ponad 1,3 mln egzemplarzy modelu 308 od premiery w 2007 roku.
- Technologia V2L, dostępna teraz w E-308, była dotąd domeną marek koreańskich – Hyundai i Kia jako pierwsi wprowadzili ją do masowej sprzedaży.

Nowy Peugeot 308

Nowy Peugeot 308

Foto: mat. prasowe

Nowy Peugeot 308

Nowy Peugeot 308

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Elektryczny Peugeot-e-208_GTi-2025
Premiery
Peugeot 208 GTI: Powrót kultowego skrótu

Źródło: rp.pl

