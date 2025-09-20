Elektryfikacja, ale i powrót silnika diesla

Najwięcej zmian doczekał się model E-308 z akumulatorem 58,4 kWh i mocą 156 KM. Auto oferuje teraz do 450 km zasięgu (WLTP), czyli o 34 km więcej niż wcześniej, a szybkie ładowanie od 20 do 80 proc. trwa około 32 minuty. Dzięki technologii V2L samochód może zasilać np. rower elektryczny lub lampę turystyczną. W ofercie są także: hybryda plug-in o mocy 195 KM i zasięgu do 85 km (+20 km względem poprzednika), hybryda mild hybrid 48V o mocy 145 KM, od wiosny 2026 r. także 1,5-litrowy diesel 130 KM.

Nowy Peugeot 308 Foto: mat. prasowe

Peugeot stawia również na komfort – dostępne będą ergonomiczne fotele z certyfikatem AGR, opcjonalna funkcja masażu, system audio Focal oraz podgrzewane siedzenia w wyższych wersjach. Nowością w gamie multimediów jest pakiet i-Connect Advanced z nawigacją TomTom oraz integracją z ChatGPT. Aktualizacje oprogramowania mają być dostarczane bezprzewodowo. Peugeot 308 powstaje w Miluzie (Alzacja), a projekt przygotowano w centrum pod Paryżem. Zamówienia na wersję hatchback i kombi będzie można składać od jesieni 2025 r. Klienci wybiorą spośród pięciu wersji: Style, Allure, GT, Business i GT Exclusive.

Nowy Peugeot 308 SW Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że:

- Peugeot 308 zdobył w 2022 roku tytuł „Red Dot Award” za design.

- Francuzi sprzedali już ponad 1,3 mln egzemplarzy modelu 308 od premiery w 2007 roku.

- Technologia V2L, dostępna teraz w E-308, była dotąd domeną marek koreańskich – Hyundai i Kia jako pierwsi wprowadzili ją do masowej sprzedaży.