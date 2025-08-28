Aktualizacja: 28.08.2025 13:45 Publikacja: 28.08.2025 00:43
Pod maską Fenomeno drzemie wolnossące 6,5-litrowe V12 o mocy systemowej 1080 KM
Foto: mat. prasowe
Lamborghini znowu zrobiło coś, co wydawało się niemożliwe – połączyło klasyczny ryk V12 z elektrycznym wsparciem i stworzyło samochód, który już dziś jest legendą. Fenomeno to hipersamochód, którego nie sposób porównać do czegokolwiek innego. To hołd dla tradycji i jednocześnie krok w nową erę – pierwszy model z nowym logo marki i jednocześnie najmocniejsze spalinowe Lamborghini w historii.
Lamborghini Fenomeno
Foto: mat. prasowe
Pod maską Fenomeno drzemie wolnossące 6,5-litrowe V12 – ostatni z wielkich, doprowadzony do perfekcji. Silnik generuje 835 KM, a trzy jednostki elektryczne dokładają kolejne 245 KM. Razem daje to oszałamiające 1080 KM. Do tego maksymalne obroty sięgające 9500 obr./min i osiągi, które wydają się kpić z praw fizyki: 0–100 km/h w 2,4 s, 0–200 km/h w 6,7 s i prędkość maksymalna przekraczająca 350 km/h. To nie tylko najszybsze, ale też najlepiej przyspieszające Lamborghini w historii. Każdy litr pojemności generuje aż 128 KM, a stosunek masy do mocy to rekordowe 1,64 kg na 1 KM.
Czytaj więcej
Lamborghini to wyjątkowa marka, Huracan to ponadprzeciętny model, a Tecnica to wybitna wersja. In...
Lamborghini Fenomeno
Foto: mat. prasowe
Fenomeno bazuje na karbonowym monokoku z Revuelto, ale zyskało zupełnie nowe nadwozie typu longtail. Aerodynamika? Dopracowana do granic – wloty typu S-duct, drzwi kierujące strumień powietrza, nowy dyfuzor i ogromne skrzydło tworzą perfekcyjną równowagę między dociskiem a chłodzeniem. Za przeniesienie mocy odpowiada 8-biegowa skrzynia DCT i napęd na cztery koła współpracujący z systemem torque vectoring oraz rewolucyjną technologią „6D”. Dzięki niej komputer w czasie rzeczywistym analizuje przyspieszenia, przechyły i wychylenia nadwozia, a następnie optymalnie rozdziela moment obrotowy.
Lamborghini Fenomeno
Foto: mat. prasowe
Mitja Borkert, szef designu Lamborghini, nazwał Fenomeno „hipereleganckim dziełem sztuki” – i nie jest to przesada. Sylwetka longtail sprawia, że auto wygląda jak gotowe do startu nawet wtedy, gdy stoi nieruchomo. Tył zdobi świetlna sygnatura w kształcie litery Y i centralna, monumentalna końcówka wydechu. Wnętrze to hi-tech inspirowane lotnictwem: fotele z włókna węglowego, lekkie drzwi, elementy drukowane w 3D i trzy cyfrowe ekrany, które otaczają kierowcę niczym kokpit myśliwca. Fenomeno powstanie w zaledwie 29 egzemplarzach. Wszystkie zostały sprzedane jeszcze przed premierą. Cena? Oficjalnie nieujawniona, ale mówi się o kwotach liczonych w wielu milionach dolarów. Każdy klient skorzysta z programu Ad Personam, dzięki czemu każdy egzemplarz będzie unikatowy – inny kolor, inne wnętrze, inna historia. To właśnie Fenomeno jako pierwszy nosi na masce nowe logo Lamborghini. Symbol zmiany pokoleń i wejścia marki w kolejną erę – bez rezygnacji z tego, co stanowi jej DNA: emocji, hałasu i surowej mocy.
Lamborghini Fenomeno
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
– Pierwszym modelem z serii Lamborghini „Few Off” był Reventon z 2007 roku – auto inspirowane myśliwcem F-22 Raptor.
– Lamborghini V12 zadebiutowało w 1963 roku w modelu 350 GT – a jego kolejne ewolucje napędzały wszystkie flagowe „Lambo”.
– Mitja Borkert, aktualny szef designu Lamborghini, pracował wcześniej dla Porsche i współtworzył stylistykę modeli Cayman i Boxster.
Lamborghini Fenomeno
Foto: mat. prasowe
Lamborghini Fenomeno
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Nowe Lamborghini ma za zadanie postawić w cieniu produkowanego przez 10 lat poprzednika. Z mocą 9...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Lamborghini znowu zrobiło coś, co wydawało się niemożliwe – połączyło klasyczny ryk V12 z elektrycznym wsparciem i stworzyło samochód, który już dziś jest legendą. Fenomeno to hipersamochód, którego nie sposób porównać do czegokolwiek innego. To hołd dla tradycji i jednocześnie krok w nową erę – pierwszy model z nowym logo marki i jednocześnie najmocniejsze spalinowe Lamborghini w historii.
Pod maską Fenomeno drzemie wolnossące 6,5-litrowe V12 – ostatni z wielkich, doprowadzony do perfekcji. Silnik generuje 835 KM, a trzy jednostki elektryczne dokładają kolejne 245 KM. Razem daje to oszałamiające 1080 KM. Do tego maksymalne obroty sięgające 9500 obr./min i osiągi, które wydają się kpić z praw fizyki: 0–100 km/h w 2,4 s, 0–200 km/h w 6,7 s i prędkość maksymalna przekraczająca 350 km/h. To nie tylko najszybsze, ale też najlepiej przyspieszające Lamborghini w historii. Każdy litr pojemności generuje aż 128 KM, a stosunek masy do mocy to rekordowe 1,64 kg na 1 KM.
Wraz z BMW M850i Edition M Heritage, marka żegna drugą generację Serii 8 w limitowanej edycji specjalnej. Pięć h...
Czy można ulepszyć coś, co już jest hitem? Mazda twierdzi, że tak i przedstawia trzecią generację swojego najpop...
Bugatti Brouillard swoją nazwą składa hołd ukochanemu koniowi Ettore Bugattiego. Ten samochód to efekt nowego pr...
Opel zaprezentował najmocniejszą odmianę swojego miejskiego crossovera. Nowa Mokka GSE to w pełni elektryczny mo...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Najnowsze modele Mitsubishi dostępne w Europie to w większości auta Renault z innym znaczkiem. Ale ten samochód...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas