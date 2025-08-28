Fenomeno bazuje na karbonowym monokoku z Revuelto, ale zyskało zupełnie nowe nadwozie typu longtail. Aerodynamika? Dopracowana do granic – wloty typu S-duct, drzwi kierujące strumień powietrza, nowy dyfuzor i ogromne skrzydło tworzą perfekcyjną równowagę między dociskiem a chłodzeniem. Za przeniesienie mocy odpowiada 8-biegowa skrzynia DCT i napęd na cztery koła współpracujący z systemem torque vectoring oraz rewolucyjną technologią „6D”. Dzięki niej komputer w czasie rzeczywistym analizuje przyspieszenia, przechyły i wychylenia nadwozia, a następnie optymalnie rozdziela moment obrotowy.

Lamborghini Fenomeno Foto: mat. prasowe

Nowa era Lamborghini z nowym logotypem

Mitja Borkert, szef designu Lamborghini, nazwał Fenomeno „hipereleganckim dziełem sztuki” – i nie jest to przesada. Sylwetka longtail sprawia, że auto wygląda jak gotowe do startu nawet wtedy, gdy stoi nieruchomo. Tył zdobi świetlna sygnatura w kształcie litery Y i centralna, monumentalna końcówka wydechu. Wnętrze to hi-tech inspirowane lotnictwem: fotele z włókna węglowego, lekkie drzwi, elementy drukowane w 3D i trzy cyfrowe ekrany, które otaczają kierowcę niczym kokpit myśliwca. Fenomeno powstanie w zaledwie 29 egzemplarzach. Wszystkie zostały sprzedane jeszcze przed premierą. Cena? Oficjalnie nieujawniona, ale mówi się o kwotach liczonych w wielu milionach dolarów. Każdy klient skorzysta z programu Ad Personam, dzięki czemu każdy egzemplarz będzie unikatowy – inny kolor, inne wnętrze, inna historia. To właśnie Fenomeno jako pierwszy nosi na masce nowe logo Lamborghini. Symbol zmiany pokoleń i wejścia marki w kolejną erę – bez rezygnacji z tego, co stanowi jej DNA: emocji, hałasu i surowej mocy.

Lamborghini Fenomeno Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…

– Pierwszym modelem z serii Lamborghini „Few Off” był Reventon z 2007 roku – auto inspirowane myśliwcem F-22 Raptor.

– Lamborghini V12 zadebiutowało w 1963 roku w modelu 350 GT – a jego kolejne ewolucje napędzały wszystkie flagowe „Lambo”.

– Mitja Borkert, aktualny szef designu Lamborghini, pracował wcześniej dla Porsche i współtworzył stylistykę modeli Cayman i Boxster.