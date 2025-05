Volvo zapowiada wprowadzenie nowego modelu - XC70. Nie jest to model światowy, a samochód specjalnie dostosowany do potrzeb chińskich klientów i początkowo będzie dostępny wyłącznie na tym rynku. Wprowadzenie na do innych krajów ma jednak zostanie rozważone w późniejszym terminie. Po Volvo EM90, nowe Volvo XC70 jest drugim modelem opracowanym z myślą o spełnieniu szczególnych wymagań rynku chińskiego. Obydwa auta mają na celu umożliwienie Volvo dotarcia do dodatkowych grup docelowych, a tym samym zapewnienie marce zrównoważonego i rentownego rozwoju.

Volvo XC70 Foto: mat. prasowe

Nowy model XC70 przejmuje od swojego poprzednika jedynie nazwę. Podczas gdy poprzednie XC70 było klasycznym kombi opartym na modelu V70, nowe Volvo XC70 jest nowoczesnym SUV-em z hybrydowym napędem typu plug-in. Model zbudowany jest na nowej platformie SMA (Scalable Modular Architecture) stworzonej dla hybryd typu plug-in. Według Volvo elektryczny zasięg w tym PHEV-ie ma wynieść 200 km, ale liczone według chińskiego standardu CLTC. Duża moc ładowania ma zapewnić krótki czas ładowania, ale Volvo nie podało na razie żadnych szczegółów technicznych.