Zmodernizowane Volvo S90 trafi na rynek w Chinach

Poza tym, S90 ma być wygodniejsze dzięki wprowadzeniu do wyposażenia seryjnego adaptacyjnego zawieszenia, a poprawa izolacji akustycznej polepszy komfort w trasie. Pozytywnie na bezpieczeństwo wpłynie za to przeprojektowanie i rozszerzenie działania aktywnych asystentów kierowcy i innych systemów wspomagających. Nowe Volvo S90 będzie dostępne tylko w wersjach zelektryfikowanych - najprawdopodobniej mowa o wersji mild hybrid o mocy 250 KM (z silnikiem benzynowym - diesle marka już pożegnała) i o odmianie PHEV osiągającej 455 KM i zapewniającej zasięg ok. 80 km na silniku elektrycznym. Model już latem trafi do sprzedaży w Chinach. Niestety nie wiadomo jeszcze, czy w ogóle będzie oferowany w Europie. Możliwe, że wcale tak się nie stanie. Populacja sedanów na naszym rynku gwałtownie spada. Szkoda.

Volvo S90 Foto: mat. prasowe