Volvo ES90 Foto: mat. prasowe

Jak Volvo ES90 jeździ? Tego jeszcze nie wiemy, najpewniej będzie jednak bardzo szybkie. Do wyboru – trzy warianty silnikowe. Bazowa wersja, czyli Single Motor, osiągnie moc 333 KM. Silnik znajdzie się przy tylnej osi, to właśnie na nią powędruje napęd. Można powiedzieć, że to swojego rodzaju powrót Volvo do korzeni – napęd RWD miały takie modele, jak Seria 700 czy 900. Taki samochód ma 480 Nm i osiągnie 100 km/h w 6,9 s. Zasięg zapewniany przez akumulator 88 kWh netto to 650 km według WLTP w cyklu mieszanym. Uzupełnianie energii od 10 do 80 proc. zajmuje 20 minut dzięki maksymalnej mocy ładowania 300 kW (ES90 korzysta z architektury 800V jako pierwsze Volvo).

Polskie ceny nowego Volvo ES90

Mocniejsza wersja Twin Motor ma dwa silniki i napęd na obydwie osie. Osiąga 449 KM i 670 Nm. Setka? W 5,5 s. Akumulator osiąga 102 kWh netto i ładuje się z mocą aż 350 kW. Zasięg: nawet 700 km, m.in. dzięki wyjątkowo dopracowanej aerodynamice. Topowe ES90 będzie najmocniejszym Volvo w dziejach. Moc wersji Twin Motor Performance - bo o niej mowa - to 680 KM, a moment obrotowy wynosi 870 Nm. Taki samochód rozpędzi się do 100 km/h w 4 sekundy. Mimo wszystko, ES90 Twin Motor Performance nie będzie najszybszym Volvo w gamie. Najmocniejsze, 428-konne i lżejsze EX30 wygrywa w sprincie (3,6 s do setki). Takie ES90 zapewni jednak aż 700 km zasięgu (ta sama bateria, co w wersji Twin Motor). Prędkość maksymalna tych aut wynosi, jak w pozostałych produktach marki, „tylko” 180 km/h. Bywalcy niemieckich autostrad mogą być rozczarowani.

Volvo ES90 Foto: mat. prasowe

Ile kosztuje Volvo ES90? Cena bazowa (Single Motor, wyposażenie Core) to 343 900 zł. Bogatszy Plus z tym samym silnikiem to wydatek 360 900 zł, a topowy Ultra - 395 900 zł. Za wersję silnikową Twin Motor dopłaca się 22 000 zł, a za Twin Motor Performance - 45 000 zł, ale takie motory łączą się tylko z najbogatszą wersją Ultra.