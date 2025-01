To będzie najmocniejszy model w historii tej marki. Później przejmie ją BMW

Alpina B8 GT zostanie wyprodukowana w ilości 99 egzemplarzy

Cena Alpiny B8 GT wynosi 225 tys. euro. W zamian nabywca otrzymuje hołd dla 60-letniej tradycji marki i dokonań jej założyciela, Burkarda Bovensiepna. Warto podkreślić, że produkcja została ograniczona do 99 egzemplarzy, co czyni B8 GT potencjalnym przedmiotem pożądania dla kolekcjonerów. B8 GT pozostaje symbolicznym zakończeniem epoki i początkiem nowego rozdziału. Rok 2022 przyniósł kluczowe zmiany dla Alpiny – BMW ogłosiło przejęcie marki, a kilka miesięcy później zmarł jej założyciel Burkard Bovensiepen. Od początku przyszłego roku BMW przejmie pełną kontrolę nad Alpiną, co prawdopodobnie oznacza nowe kierunki rozwoju tej marki.

Alpina B8 GT Foto: mat. prasowe

