Nie żyje Burkard Bovensiepen, założyciel kultowej marki motoryzacyjnej Alpina

W 1978 roku podczas prezentacji w Południowym Tyrolu (Austria) Alpina zaprezentowała trzy nowe modele: BMW Alpina B6 2.8, BMW serii 3 z sześciocylindrowym rzędowym silnikiem o pojemności 2,8 litra i 200 KM, BMW Alpina B7 Turbo bazujące na BMW serii 5 - wówczas najszybszy sedan na świecie oraz BMW Alpina B7 Turbo Coupé, które ugruntowało pozycję w kręgu najmocniejszych sportowych coupé o mocy 300 KM. Te modele utorowały drogę do rejestracji Alpiny jako niezależnej marki samochodów. Firma Bovensiepena rozpoczęła współpracę z BMW dzięki sprytnemu pomysłowi i głębokiej wiedzy i ta symbioza trwała do dziś. W centrum badawczym Alpiny realizowane były projekty zlecane przez centralę BMW i przeznaczone do seryjnych modeli. Alpina pomaga w dostrajaniu zawieszeń, silników, skrzyń biegów oraz testowała nowe rozwiązania. Zajmowała się również projektami małoseryjnymi dla sportu. Przygotowała słynny 3-litrowy silnik diesla do dakarowego Mini, którym startował m.in Adam Małysz.

Alpina B7 Turbo Coupe mat. prasowe

Czym modele Alpiny różnią się od BMW? Alpina na nowo dostraja zawieszenia, wzmacnia silniki (lepsze chłodzenie, kute części, większe sprężarki, zmienione oprogramowanie) wymienia na większe lub modyfikuje skrzynie biegów, wykańcza wnętrze skórą Lavalina, którą wykorzystuje również Rolls-Royce, instaluje głośniejsze układy wydechowe (Akrapovic), zmienia zegary oraz elektronikę i na koniec podmienia znaczki BMW na Alpiny i skreśla VIN, nadając nowy. Alpina sprzedaje mniej samochodów niż Ferrari, czy Rolls-Royce. Najwyższa roczna sprzedaż samochodów Alpiny ledwie przekroczyła w 2021 roku 2000 egzemplarzy. Używane Alpiny są cztery razy droższe niż zwykłe BMW i utrzymują cenę modeli z oznaczeniem M. To auta dla ludzi, którzy kupują samochody nie po to, by zostawiać za sobą chmurę dymu z opon podczas startu. Ich właściciele nie mają czasu na zabawę, zależy im na szybkim i komfortowym dotarciu do celu. Alpiny rewelacyjnie znoszą szybką jazdę po niemieckich autostradach.

Czytaj więcej Za Kierownicą BMW Alpina XB7: Sportowa zuchwałość Mogłoby się zdawać, że tor wyścigowy nie jest dobrym miejscem na prezentację dużego modelu SUV-a. No chyba że chodzi o najnowszy model Alpiny.

Burkard Bovensiepen, tor Hockenheim 1970 r. mat. prasowe

Dlaczego BMW M i modele Alpiny mogły funkcjonować równolegle? Wyjaśnieniem jest porównanie do Porsche 911. BMW M to odpowiedniki modeli GT (np. GT3), a Alpiny mają charakter Porsche 911 Turbo. W skrócie mówiąc, są szybkie i komfortowe. Więc można nimi jeździć na co dzień. Z łezką w oku opisujemy historię marki, która była w stanie podążać własną drogą w świecie wielkich korporacji i politycznych decyzji.