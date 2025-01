Wyciekły zdjęcia nowej Tesli Model Y. Znamy ceny światowego bestsellera

Nowa Tesla Model Y – dwa napędy

Jeśli chodzi o napęd i akumulatory zmiany mają być minimalne. Dane techniczne auta prawdopodobnie zmienią się tylko nieznacznie, jeśli w ogóle. To samo dotycz wzrostu zasięgów. To co wiemy na pewno to to, że Tesla Model Y „Juniper” będzie oferowana w Chinach w dwóch wersjach napędowych: z napędem na tylne koła (RWD) i napędem na wszystkie koła (4WD). Oba warianty bazują na architekturze 400 V. Model podstawowy ma pojedynczy silnik elektryczny na tylnej osi o mocy 299 KM. To ma zagwarantować przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy. Silnik jest zasilany energią z akumulatora LFP (litowo-żelazowo-fosforanowegć o pojemności 62,5 kWh firmy CATL. Taka konfiguracja ma umożliwić zasięg 593 km. Wersja 4WD łączy silnik o mocy 264 KM na tylnej osi z silnikiem o mocy 186 KM na przedniej osi. Łączna moc systemowa wynosi 450 KM. Bateria NMC (niklowo-manganowo-kobaltową) ma pojemność 78,4 kWh i pochodzi od LG. Ta wersja przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 sekundy i osiąga zasięg wg. danych Tesli 719 km.

Nowa Tesla Model Y Foto: mat. prasowe

Tesla planuje wprowadzenie sześciomiejscowej wersji Modelu Y, zaprojektowanej specjalnie na rynek chiński. Produkcja tego modelu w Gigafactory w Szanghaju ma rozpocząć się pod koniec 2025 roku. Oczekuje się, że taki wariant będzie miał układ siedzeń 2-2-2, podobny do tego w modelu Tesla Model X z pojedynczymi fotelami w drugim rzędzie. Decyzja o zaoferowaniu wersji sześcioosobowej ma na celu spełnienie preferencji chińskich klientów. W Chinach sześciomiejscowe SUV-y są postrzegane jako auta wyższej klasy.

Nowa Tesla Model Y Foto: mat. prasowe

Ceny nowej Tesli Y w Chinach:

- Model Y RWD Launch Edition: 263 500 juanów (około 140 200 zł)

- Model Y 4WD Long-Range Launch Edition: 303 500 juanów (około 168 500 zł)