Ten Aston Martin powstanie tylko w 999 egz. Co najmniej jeden trafi do Polski

Valhalla to prawdziwy hipersamochód, zadbano więc o odpowiednią sztywność i małą wagę konstrukcji. Trzon auta stanowi monokok z karbonu. Na prostej Aston raczej pokona każdego, kto zechce się z nim ścigać (a agent 007 ucieknie goniącym go „złym”), ale również na krętej drodze i - przede wszystkim - na torze Valhalla ma być niezwykle skuteczna. Stanie się tak m.in. za sprawą układu IVC, czyli Integrated Vehicle Dynamics Control, który odpowiada za dostosowywanie do warunków zawieszenia, hamulców, układu kierowniczego, silnika i aktywnej aerodynamiki (która generuje 600 kg docisku przy 240 km/h). Zdaniem producenta, efektem mają być doskonałe, naturalne i „wręcz organiczne” wrażenia z jazdy. Auto waży 1655 kg - jak na hybrydę z V8, to niewiele.

Aston Martin Valhalla Foto: mat. prasowe

Aston Martin Valhalla kosztuje około 3 mln zł. Co najmniej jedna pojawi się w Polsce

„Wyzwaniem jest osiągnięcie prędkości, precyzji i ekscytacji na torze wyścigowym przy jednoczesnym zachowaniu cech przyjemnego i niezwykle emocjonującego supersamochodu podczas jazdy po drodze. To właśnie ta bezprecedensowa dynamika odróżnia Valhallę od jej rywali w swojej klasie” - mówi Simon Newton, dyrektor działu Performance w Astonie Martinie. Mimo bojowego wyglądu, Valhalla ma zapewnić odpowiedni komfort, a we wnętrzu (wykończonym głównie włóknem węglowym) nie zabrakło luksusowych elementów i nagłośnienia firmy Bowers&Wilkins. Cena nowego modelu to ok. 700 000 euro netto (ok. 3 mln zł). Podobno co najmniej jedną sztukę będzie można zobaczyć w Polsce.

Aston Martin Valhalla Foto: mat. prasowe

Aston Martin Valhalla Foto: mat. prasowe