Tak wygląda następca Nissana Micra. To mały, tani SUV. Znamy jego ceny

Nowy SUV Nissana powinien stać się najtańszym modelem w gamie

Nissan Magnite został nieznacznie zmieniony na rok modelowy 2025. Zmieniono nieco przód z szerszą osłoną chłodnicy i tył (głównie wygląd świateł). Wnętrze zostało wzbogacone o lepsze materiały i system informacyjno-rozrywkowy ze standardowym ośmiocalowym wyświetlaczem, który obsługuje Android Auto i Apple Carplay. W europejskiej ofercie Nissan Magnite będzie plasował się poniżej Nissana Juke. Powinno to dotyczyć również ceny, która powinna nie przekroczyć 90 tys. zł. Na indyjskim rynku Magnite zaczyna się od ceny około 6800 euro (ok. 26 tys. zł) w podstawowej wersji silnikowej i około 11 400 euro (ok. 49 500 zł) dla mocniejszego wariantu silnikowego.

Nissan Magnite ma trafić do europejskich salonów mat. prasowe