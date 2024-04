Nissan e-4ORCE: Coś więcej niż napęd na cztery koła

Nissan Ariya Albert Warner

Za to Ariya to klasyczny elektryk, który z napędem na cztery koła występuje w dwóch najmocniejszych wersjach – 306 i 394 KM. Auto ma baterię o pojemności 87 kWh i realny zasięg około 330 km. Jak to zwykle w elektrykach bywa, również tu jedną z wad jest duża masa własna – ponad 2200 kg, i te kilogramy czuć niestety podczas jazdy po śliskiej nawierzchni.

Nissan X-Trail Albert Warner

Nissan X-Trail z napędem e-4ORCE zaskakuje swoją zwinnością i prowadzeniem

W praktyce pozytywnie zaskakuje przede wszystkim X-Trail, który okazuje się znakomicie wyważonym,świetnie prowadzącym się SUV-em. Nie wygląda na samochód z tak dużym talentem do zabawy na śliskiej nawierzchni i kontrolowanych poślizgów. To auto naprawdę dobrze jeździ, a napęd e-4ORCE sprawuje się tu znakomicie. Dopiero w takich warunkach można odkryć w tym modelu opcję sporej dawki frajdy za kierownicą. Informacja dla wszystkich właścicieli X-Traila e-4ORCE — macie coś więcej niż rodzinnego, obszernego i wygodnego SUV-a. To auto potrafi jeździć bokiem, ma w pełni odłączane systemy typu ESP czy kontrolę trakcji do tego znakomity rozkład masy i precyzyjny układ kierowniczy. Nigdy bym się tego po tym samochodzie nie spodziewał.