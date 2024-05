Zmiany da się także usłyszeć. Cupra nie współpracuje już w kwestii tworzenia systemu audio z firmą Beats. Zastąpił ją znany m.in. miłośnikom słuchawek producent Sennheiser, który opracował 12-głośnikowy zestaw o mocy 390 W ze specjalnym oprogramowaniem poprawiającym brzmienie poszczególnych fragmentów utworów. Czy Cupra Formentor po liftingu inaczej jeździ? W pewnych wersjach - owszem, przede wszystkim za sprawą zwiększenia mocy i pojawienia się nowych funkcji. Zajrzyjmy więc do gamy silników. Bazowy motor 1.5 TSI 150 KM zestawiany z sześciobiegowym „manualem” się nie zmienił - ale silnik o tej samej mocy łączony z automatem DSG stał się miękką hybrydą o oznaczeniu eTSI, z układem 48V wspomagającym ruszanie i obniżającym zużycie paliwa i emisję CO2.

Cupra Formentor mat. prasowe

Silnik 2.0 TSI, który przed liftingiem miał 190 KM, teraz osiąga 204 KM. Topowe warianty to 2.0 TSI o mocy 265 KM i 2.0 TSI rozwijające 333 KM. Pierwsza z tych wersji może mieć tylko napęd na przód, druga - na cztery koła. W 333-konnym Formentorze VZ pojawił się system rozdzielania momentu obrotowego oraz dostępne w opcji hamulce Akebono. Zmieniono działanie aktywnego zawieszenia DCC, a nowy układ napędu AWD o nazwie 4Drive potrafi kierować do 100 proc. momentu obrotowego na wybrane koło tylnej osi. Miłośników zabawy za kierownicą z pewnością ucieszy obecność trybu Drift. To nowość w tym modelu. Podobne rozwiązanie otrzymało także najnowsze Audi S3.

Cupra Formentor mat. prasowe

Cupra Formentor z nowymi wersjami silnikowymi

Wróćmy do bardziej przyziemnych jednostek. Gama diesli wciąż składa się z silnika 2.0 TDI w wersji 150 KM. Z kolei hybrydy plug-in mogą mieć 204 lub 272 KM. To zupełnie nowe odmiany, zbliżone np. do tych znanych z nowego VW Passata. Oba warianty korzystają z silnika 1.5 TSI, jednostki elektrycznej i zestawu akumulatorów 19,7 kWh (netto). Zasięg w trybie elektrycznym przekracza 100 km. Mocniejsza wersja nosi nazwę VZ e-Hybrid. Co jeszcze zmieniło się w Formentorze? Poprawiono działanie systemów bezpieczeństwa - lepiej działają teraz układy Travel Assist, Side Assist, Exit Assist czy Emergency Assist. Ulepszono także aktywny tempomat. Pierwsze egzemplarze Formentora po zmianach trafią do salonów pod koniec tego roku. Chętnych z pewnością nie zabraknie - powinno być ich jeszcze więcej niż do tej pory.