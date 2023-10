Tak wygląda nowe BMW X2. Teraz jest pełnoprawnym SUV-em coupe

Zwiększenie wymiarów przełożyło się nie tylko na „poważniejszy” wygląd, ale i na poprawę praktyczności. Pojemność bagażnika w wersji spalinowej to aż 560 litrów (w stosunku do 410 litrów w starszym X2), a po złożeniu tylnych siedzeń rośnie do 1470 litrów. W wersji elektrycznej, czyli w modeli iX2, odpowiednie wartości wynoszą 525 i 1400 litrów. Jak prezentuje się kokpit BMW X2? Tutaj obyło się bez rewolucji. Deskę rozdzielczą niemal żywcem przeniesiono z X1. To oznacza m.in. brak pokrętła iDrive (obsługa większości funkcji odbywa się całkowicie dotykowo i głosowo) i obecność nowego systemu multimedialnego BMW Operating System 9.

BMW X2 M35i mat. prasowe

Zajrzyjmy do gamy silników. Nie zabraknie tam zarówno motorów benzynowych, jak i elektrycznych, a coś dla siebie znajdą nawet miłośnicy diesli. Gamę silników tankowanych bezołowiową otworzy wersja sDrive 20i. Jest napędzana przez trzycylindrowy motor 1.5 turbo. Moc to 170 KM, a moment obrotowy wynosi 280 Nm. Takie BMW X2 z napędem na przód i siedmiobiegowym automatem osiągnie 100 km/h w 8,3 s. Kolejna benzynowa propozycja to coś o wiele mocniejszego. Wersja M35i xDrive ma silnik 2.0 R4 osiągający moc 300 KM i 400 Nm. Ośmiobiegowa skrzynia automatyczna w połączeniu z napędem na cztery koła pozwala takiemu X2 na rozpędzenie się do setki w 5,4 s. W gamie diesli póki co można znaleźć jeden silnik. BMW X2 sDrive 18d ma 150 KM i 360 Nm z motoru 2.0. Osiąga 100 km/h w 8,9 s. Z kolei iX2, czyli odmiana elektryczna, ma akumulator o pojemności 64,7 kWh netto, rozwija 313 KM i 494 Nm, a setką może jechać w 5,6 s od startu. Zasięg to 449 km według normy WLTP.

BMW iX2 mat. prasowe

W późniejszym czasie do gamy dołączą kolejne wersje, w tym m.in. mocniejszy diesel i druga wersja elektryczna. Ile kosztuje BMW X2? Ceny wzrosły względem poprzednika, ale kontrowersyjna stylistyka wymaga tu dopłaty w dość rozsądnej wysokości ok. 10 000 zł względem X1. Bazowe X2 sDrive 20i kosztuje 195 000 zł, M35i xDrive 275 000 zł, diesel 18d 205 000 zł, a iX2 267 000 zł. Te kwoty oczywiście z łatwością można zwiększyć, dodając opcje z konfiguratora. Pierwsze egzemplarze mają wyjechać na drogi w marcu.