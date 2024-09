Był jednym z najmocniejszych SUV-ów na rynku. Teraz żegna się wersją specjalną

Dodge Durango żegna się z mocnymi silnikami V8

W połowie sierpnia Dodge wprowadził inny model specjalny Durango - SRT Hellcat Silver Bullet. Ma ten sam doładowany silnik V8, co w Hammerheadzie. Auto jest oferowane w kolorze srebrnym, a wnętrze jest ciemnoczerwone. Czerwone zamiast czarnych zaciski Brembo prześwitują przez matowe czarne felgi. Za to inna pożegnalna wersja - Dodge Durango R/T 20th Anniversary oferuje znacznie większy wybór kolorów. Są to Diamond Black, White Knuckle, Destroyer Grey i Vapor Grey. 20-calowe kute felgi mają subtelne matowe złote wykończenie, a hamulce Brembo mają czarne zaciski. W tym modelu za napęd odpowiada wolnossący 5,7 litrowy silnik V8 o mocy 365 KM. Amerykanie żegnają się z mocnymi wersjami Durango już od kilku lat. Pierwotnie Durango SRT Hellcat miał być oferowany do 2021 roku.

Dodge Durango SRT Hellcat Hammerhead mat. prasowe

Dodge Durango SRT Hellcat Silver Bullet mat. prasowe