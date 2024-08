Mercedes pokazał w Warszawie swoją wizję przyszłości

Elektryczny rekordzista

Mercedes EQXX to model koncepcyjny, elektryk z zasięgiem 1200km. Śmiało mogę nazwać możliwość przejechania się tym samochodem top of the top tej wyjątkowej imprezy Mercedesa. No bo kiedy można zasiąść za kierownicą eksperymentalnego samochodu, a w dodatku jeszcze nim pojeździć? No prawie nigdy. To jest jak szóstka w totka. Mercedes EQXX to rekordzista, przy jednym z trzech wykonanych do tej pory przejazdów pokonał na jednym ładowaniu dystans aż 1200km, a po przyjeździe do celu, prądu starczyło jeszcze na przejechanie kilka przejazdów po torze Silverstone.

Mercedes EQXX mat. prasowe

To auto z niecodziennymi proporcjami jest prawdziwym cudem aerodynamiki z rekordowym współczynnikiem oporu powietrza, który wynosi zaledwie Cx 0,17. Jeździ się nim jak prawie każdym innym elektrycznym modelem Mercedesa. ale ten potrafi zużyć jedyne 7,4 kWh/100 km. EQXX wygląda dziwnie, ale bardzo zgrabnie. Ma długą linię dachu i rewelacyjnie wyglądający tył nadwozia z potężnym dyfuzorem do tego niska maska, dwie pary drzwi, brak klasycznej tylnej szyby. Jest długi, ale widząc go nie powiedziałbym, że ma prawie pięć metrów długości (4.975 mm), za to oceniłbym go na niższego niż 1,34 metry wysokości.

Mercedes EQXX mat. prasowe

W środku dominuje duży wyświetlacz dotykowy 8K o szerokości 111cm i przekątnej ekranu 121cm. Imponująco to wygląda. Jednak technologia, która się za tym kryje, jest o wiele ważniejsza niż sam rozmiar. Bo w odróżnieniu od większości LCD, nie współpracuje z klasycznymi diodami LED podświetlającymi ekran od krawędzi. Na ekranie EQXX jasność jest kontrolowana za pomocą około 3100 tak zwanych stref przyciemniania, czyli indywidualnie sterowanych diod LED. Oświetlają wyświetlacz od tyłu i można je również wyłączyć za pomocą indywidualnych elementów sterujących, dzięki czemu czarne obszary naprawdę wyglądają na czarne. Ten Mercedes ma 244 KM mocy, baterię o pojemności 100kwh i waży jak na elektryka całkiem mało bo 1755kg. Nie kupicie go i nawet nie mogę określić ile kosztuje. Jak niemal każdy samochód koncepcyjny również EQXX nie ma podanej nawet przybliżonej ceny. Jednak nie o koszty budowy takiego auta tu chodzi, a o demonstrację możliwości, które zaskoczyły chyba samych twórców.