Elektromobilność coraz częściej zdaje egzamin z codzienności. Przy wyborze samochodu liczą się koszty użytkowania, wygoda i stan akumulatora. Właśnie tym oczekiwaniom ma się przyjrzeć druga edycja raportu Otomoto „Faktor E 2026. Impulsy elektromobilności wśród kierowców w Europie i w Polsce”. Publikacja będzie punktem wyjścia do rozmów o zmianach czekających motoryzację w perspektywie do 2035 r..

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– Wraz z rozwojem elektromobilności zmieniają się pytania zadawane przez kierowców. Coraz większego znaczenia nabierają konkretne informacje dotyczące codziennego użytkowania samochodu, jego kosztów oraz stanu baterii. Nasz raport pozwala spojrzeć na te zmiany z perspektywy kilku europejskich rynków i lepiej zrozumieć, czego kierowcy potrzebują, aby świadomie rozważyć wybór auta elektrycznego – podkreśla Agnieszka Czajka, Vice President Motors Professionals Europe w OLX Group / Otomoto.

Rynek używanych aut wychodzi na niewielki plus

Dyskusja o elektryfikacji toczy się na rynku, który odrabia straty, choć do ogłaszania trwałej poprawy potrzeba więcej niż jednego korzystnego odczytu. Według Raportu Rynkowego Otomoto za sierpień 2026 r. liczba rejestracji aut używanych od początku roku była o 0,1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To pierwszy dodatni wynik skumulowany w tym roku.

Wyraźniej rosną rejestracje nowych samochodów. W sierpniu zwiększyły się o 8,7 proc. rok do roku, a istotny wkład w ten wynik mieli klienci indywidualni. Korzystnym sygnałem są też dane o sprzedaży detalicznej pojazdów i części, choć same w sobie nie przesądzają o kondycji całej branży.

Chińskie marki zyskują znaczenie

Za ogólnymi wynikami kryją się zmiany w układzie sił. Jak podaje Otomoto w sierpniowym podsumowaniu rynku, udział producentów z Chin w rejestracjach nowych aut osobowych w Polsce zbliżył się do 16 proc. Dla tradycyjnych marek oznacza to coraz silniejszą konkurencję.

Zróżnicowany jest również obraz elektromobilności. W tym samym podsumowaniu Otomoto wskazuje, że elektryczne auta osobowe odpowiadają za 4,5 proc. rejestracji, a segment elektrycznych samochodów dostawczych notuje wzrost o 53 proc. rok do roku.

W Katowicach o samochodach i gospodarce

Wnioski z raportu „Faktor E 2026”, praktyczne wyzwania elektromobilności oraz wykorzystanie danych w biznesie będą tematami Kongresu Nowej Mobilności. Wydarzenie odbędzie się od 23 do 25 września 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele biznesu, administracji publicznej, nauki i organizacji branżowych. Program obejmuje również cyfryzację, sztuczną inteligencję, inwestycje oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki. To szerszy kontekst rozmowy o elektryfikacji: decyzje kierowców dotyczą konkretnego auta, ale ich suma wpływa na przyszłość całego przemysłu.